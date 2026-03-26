Género y salario, ¿qué piensa la gente al respecto?

La mayoría de las mujeres trabajadoras en Estados Unidos cree que está en desventaja a la hora de ganar salarios competitivos, pero muchos hombres tienen una visión distinta, según una nueva encuesta de AP-NORC.

La equidad salarial genera preocupación entre las mujeres trabajadoras encuestadas y es un tema en que hombres y mujeres están muy alejados en su percepción de la equidad de género.

La mayoría de las mujeres empleadas, alrededor de 6 de cada 10, afirma que los hombres tienen más oportunidades cuando se trata de ganar salarios competitivos, según el sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, y cerca de un tercio piensa que ninguno de los géneros tiene ventaja. Alrededor de 3 de cada 10 mujeres empleadas dicen que han experimentado personalmente discriminación salarial por su género.

Los hombres empleados están más divididos: cerca de 4 de cada 10 creen que los hombres tienen ventaja en materia de salarios, aproximadamente la mitad considera que ambos géneros tienen oportunidades similares y alrededor de 1 de cada 10 dice que las mujeres tienen más oportunidades. Apenas alrededor de 1 de cada 10 hombres afirma que ha experimentado personalmente discriminación salarial por su género.

La encuesta también encontró que una mayoría de las mujeres empleadas dice que la cantidad de dinero que les pagan es una fuente “importante” de estrés en su vida en este momento, en comparación con alrededor de 4 de cada 10 hombres empleados.

Los hallazgos llegan en un momento en que las ganancias de los hombres están aumentando más rápido que las de las mujeres, y la brecha salarial de género se ha ampliado durante dos años consecutivos, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Como reflejo de ese cambio, el Día de la Equidad Salarial —que simboliza cuántos días más dentro del año deben trabajar las mujeres para que sus ingresos alcancen a los de los hombres— fue el jueves, un día más tarde que en 2025. Aun así, fue 16 días antes que el primer Día de la Equidad Salarial, el 11 de abril de 1996, cuando las mujeres ganaban alrededor de 75 centavos por cada dólar que ganaban los hombres.

Estados Unidos está profundamente dividido sobre cómo enfrentar la disparidad salarial de género. Un número creciente de estados, en su mayoría gobernados por demócratas, está adoptando leyes de transparencia salarial destinadas a facilitar la detección de prácticas injustas, entre ellas exigir a los empleadores que divulguen rangos salariales en los anuncios de empleo.

El segundo gobierno del presidente Donald Trump, por su parte, ha vaciado algunas agencias y ha limitado herramientas legales que han sido clave para investigar prácticas salariales injustas, al argumentar que amenazaban la meritocracia y presuponen que las disparidades en la fuerza laboral son resultado de discriminación.

Muchas empleadas dicen haber experimentado discriminación salarial

Jessica Thompson, de 47 años, contó que ha visto sesgos de género a lo largo de su vida laboral. Hasta que perdió su empleo en enero, Thompson indicó que ganaba 65,000 dólares al año como gerente sénior de ventas en Rockford, Illinois, cuando un colega hombre con credenciales similares ganaba 87,000 dólares.

Thompson comentó que tuvo que “realmente demostrar mi valía durante cuatro años para conseguir el puesto. Y, ya saben, él simplemente llegó y, en cuestión de unos meses, lo obtuvo”.

La encuesta indica que las mujeres son particularmente propensas a ver los salarios como un punto doloroso. Menos mujeres, alrededor de 2 de cada 10, dicen que han sido discriminadas al ser contratadas por su género, y los hombres tienen aproximadamente la misma probabilidad de afirmar lo mismo.

La sobrerrepresentación de las mujeres, especialmente de las mujeres negras e hispanas, en empleos peor pagados es un factor clave de la brecha salarial de género, al igual que la “penalización por maternidad”. Los estudios muestran que los ingresos de las mujeres disminuyen después de tener hijos, al tiempo que los hombres ven aumentar sus salarios tras convertirse en padres.

Los ingresos de las mujeres apenas mejoraron en 2024, cuando los ingresos de los hombres se dispararon un 3.7%, ampliando la brecha salarial de género por segundo año consecutivo tras dos décadas de leve reducción, según el informe anual más reciente de la Oficina del Censo de Estados Unidos, que analiza los ingresos de los trabajadores a tiempo completo. Las mujeres que trabajaron a tiempo completo ganaron en promedio el 80,9% de lo que ganaron los hombres en 2024, frente al 82.7% en 2023.

Mayoría de empleadas considera su salario una fuente “importante” de estrés

Las mujeres no sólo tienen más probabilidades que los hombres de preocuparse por la equidad salarial: la encuesta también encontró que las mujeres empleadas están más estresadas económicamente en una serie de indicadores.

Alrededor de 6 de cada 10 mujeres trabajadoras dicen que el costo de los alimentos y el costo de la vivienda son una fuente “importante” de estrés en sus vidas, y cerca de la mitad, el 56%, afirma lo mismo sobre la cantidad de dinero que les pagan. En contraste, alrededor de 4 de cada 10 hombres empleados dicen lo mismo.

Los economistas atribuyen el ensanchamiento de la brecha salarial en parte al regreso al trabajo, tras la pandemia, de muchas mujeres con salarios bajos, lo que redujo el promedio de ingresos femeninos. Pero los últimos dos años también han visto una caída en la tasa de participación laboral de las madres con hijos pequeños, en parte porque los mandatos de regreso a la oficina han reducido la flexibilidad de la era de la pandemia.

Pocos hombres creen estar en desventaja

Los legisladores demócratas han criticado al gobierno de Trump por dificultar la investigación de la discriminación salarial como parte de su campaña para erradicar las prácticas de diversidad e inclusión.

Trump ha ordenado a las agencias federales que dejen de aplicar la “responsabilidad por impacto dispar”, un concepto del derecho de derechos civiles que se ha utilizado en casos de discriminación salarial contra grandes empresas.

El Departamento de Trabajo también ha desmantelado la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales, una agencia que ha auditado las prácticas salariales de grandes compañías y ha obtenido cientos de millones de dólares en compensación para mujeres y minorías que han sufrido políticas injustas.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, por su parte, ha virado para priorizar investigaciones contra las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), bajo la premisa de que los hombres, especialmente los hombres blancos, han sido discriminados por prácticas destinadas a impulsar a las mujeres y a las minorías en el lugar de trabajo.

La encuesta sugiere que pocos hombres se ven a sí mismos en desventaja frente a las mujeres en el ámbito laboral. Sólo alrededor de 1 de cada 10 hombres empleados dijo que las mujeres tenían más oportunidades cuando se trata de salarios competitivos o de ascenso laboral.

Michael Bettger, un mecánico de 51 años que gana 26 dólares por hora en una zona rural de Arkansas, relató que ha visto caer sus salarios como resultado de despidos y de una lucha de una década con la adicción a los opioides que comenzó después de lesionarse la espalda en un accidente en un sitio de trabajo. Pero aun así cree que las mujeres tienen más dificultades para salir adelante en su campo dominado por hombres debido a la misoginia que detecta; señaló que otros mecánicos hacen bromas sobre ser propensos a accidentes porque las colegas mujeres son una distracción.

“Los hombres sí tienen una ventaja y más oportunidades en materia de salarios. Lo he visto yo mismo”, afirmó Bettger. “Tengo una hija que quiere ser mecánica, y me aterra el tipo de trabajo que va a conseguir”.