El mayor apagón de este lunes en Cuba dejará sin corriente a la vez al 60 % de la isla

Cuba sufrirá este lunes prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 60 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

De esta forma Cuba regresa a su normalidad de cortes diarios prolongados, tras el apagón nacional registrado el sábado, el segundo en menos de una semana y el séptimo en año y medio, del que la isla se recupera de forma paulatina.

La situación es crítica en la isla caribeña desde hace unos meses, que reporta diariamente cortes en La Habana de unas 15 horas cada jornada y en algunas regiones se han alcanzado los dos días seguidos sin servicio.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario ‘pico’ de la presente jornada una capacidad de generación de 1.223 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.827 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.857 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

De hecho, en esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Los problemas en esta fuente -responsable del 40 % del mix- no están ligadas al bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU, una acción calificada por la ONU de contraria al derecho internacional.

El Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de "asfixia energética".

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, desde el estallido social del 11 de julio de 2021 a las registradas en los últimos días en La Habana y Morón (centro).