Reunión entre Donald Trump y Xi Jinping podría ser aplazada por la guerra en Irán

Funcionarios estadounidenses confirmaron el lunes que es probable que la cumbre prevista entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping a fin de mes se aplace debido a la guerra en Irán.

El gobierno estadounidense ha dicho que Trump visitaría China del 31 de marzo al 2 de abril para reunirse con su par Xi, aunque Pekín no ha confirmado las fechas.

"Es muy posible que la reunión se retrase", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News.

"No creo que la reunión esté en peligro", dijo, y agregó que "realmente es solo una cuestión de cuál es el momento oportuno".

El mandatario estadounidense incluyó a China en una lista de países que a su criterio deben enviar fuerzas para obligar a Irán a reabrir el tránsito por el estrecho de Ormuz, por el cual pasa en tiempos normales el 20 % de la producción mundial de petróleo.

China mantiene estrechos lazos con Irán y es el principal cliente del petróleo iraní.

"Creo que China también debería ayudar porque importa el 90 % de su petróleo a través del estrecho", consideró Trump en una entrevista publicada el domingo por el Financial Times, y añadió que desea recibir una respuesta de Pekín antes de la cumbre con Xi.

"Nos gustaría saberlo antes de eso. (Dos semanas es) mucho tiempo", de lo contrario "podríamos posponer" la visita, señaló.

Este lunes, el secretario del Tesoro dijo que la reunión podría postergarse, aunque por motivos logísticos, no por el pedido de Trump para ayudar a desbloquear Ormuz.

En declaraciones a la cadena estadounidense CNBC desde París, donde mantuvo reuniones económicas "muy buenas" con representantes chinos, Scott Bessent afirmó que un viaje presidencial al extranjero "podría no ser lo más conveniente" en un momento de conflicto militar con Irán.

"Veremos si la visita se realiza según lo previsto. Pero lo que sí quiero aclarar -y hay una narrativa falsa circulando- es que, si las reuniones se posponen, no sería porque el presidente haya exigido que China patrulle el estrecho de Ormuz", dijo Bessent.

"Si por alguna razón la reunión se reprograma, sería por cuestiones logísticas", añadió Bessent. "El presidente quiere permanecer en Washington para coordinar el esfuerzo bélico, y viajar al extranjero en un momento como este podría no ser lo más conveniente".