Aeropuerto de Dubái reanuda vuelos "gradualmente", tras horas de suspensión

Los vuelos con origen y destino al aeropuerto internacional de Dubái se están reanudando "gradualmente" tras la suspensión temporal aplicada la madrugada de este lunes como medida de precaución ante los ataques iraníes, según confirmaron las autoridades de aviación civil dubaitíes.

Las autoridades recomendaron a los pasajeros consultar a sus compañías aéreas para obtener la información más reciente sobre sus vuelos y no dirigirse al aeropuerto a menos que tengan confirmada su hora de salida, ya que los horarios "siguen estando sujetos a cambios".

La suspensión de esta madrugada se dio tras un incidente con un dron que provocó un incendio en las inmediaciones de la instalación, aunque sin causar víctimas.

El pasado 11 de marzo el mismo aeropuerto ya sufrió un ataque con dos drones iraníes que dejó cuatro heridos, pero no frenó el tráfico aéreo.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero dio inicio a una guerra que está teniendo importantes consecuencias para los países del golfo Pérsico, blanco de los ataques iraníes contra las bases e intereses estadounidenses en la región.

Por ello, los vuelos con origen o destino a Emiratos Árabes Unidos (EAU) se han visto sujetos a suspensiones desde el inicio del conflicto.