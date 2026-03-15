Corea del Sur examina solicitud de Trump para enviar buques al estrecho de Ormuz

Corea del Sur afirmó este domingo que "examina de cerca" la solicitud del presidente estadounidense Donald Trump, quien le pidió, junto con otros países, enviar un buque al estrecho de Ormuz para garantizar la seguridad de la ruta petrolera del Golfo.

"Seguimos de cerca las declaraciones del presidente Trump en las redes sociales y examinaremos el tema con cuidado, en estrecha concertación con Estados Unidos", dijo un alto cargo de la presidencia surcoreana a AFP.

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros (...) envíen barcos a la región para que el estrecho de Ormuz ya no se vea amenazado por un país totalmente decapitado", declaró el presidente estadounidense en su red Truth Social, en referencia a Irán.