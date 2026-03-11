Al menos cuatro navíos atacados junto al Estrecho de Ormuz este miércoles

Al menos cuatro navíos fueron atacados este miércoles en la zona del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en un desafío estratégico en la guerra de Oriente Medio, pues su parálisis podría perturbar fuertemente la economía mundial.

En respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel, Irán continúa con sus represalias a gran escala contra infraestructuras petroleras del Golfo, lo que obliga a la comunidad internacional a buscar soluciones de emergencia con las que evitar una escasez de hidrocarburos.

Un buque portacontenedores y dos cargueros fueron alcanzados por "proyectiles desconocidos", indicó la agencia marítima británica UKMTO, que precisó que ha constatado 14 incidentes contra barcos desde que empezó el conflicto, el 28 de febrero.

También fue atacado un granelero con bandera de Tailandia "mientras transitaba por el estrecho de Ormuz", indicó este miércoles la Marina de ese país, que precisó que los 20 tripulantes que iban a bordo fueron rescatados.

El martes, el ejército estadounidense anunció que había destruido 16 barcos minadores iraníes "cerca del estrecho de Ormuz". La Agencia Internacional de la Energía (AIE) se está planteando recurrir a las reservas estratégicas de crudo -- una medida extraordinaria--, según el Wall Street Journal.

Por su parte, los dirigentes del G7 tienen previsto reunirse por videoconferencia este miércoles para "tratar seguramente" el tema de las reservas energéticas, según el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

- Amenaza de Trump -

Los ataques iraníes en el Golfo se sintieron en varios puntos de la región, con explosiones en la capital catarí, Doha, y cuatro personas heridas por la caída de drones cerca del aeropuerto de Dubái, informaron las autoridades de Emiratos Árabes Unidos.

Arabia Saudita, en tanto, declaró que había derribado drones que se dirigían al campo petrolero de Shaybah, y también misiles que apuntaban contra una base aérea que alberga militares estadounidenses.

Pero en las últimas horas, la atención la acapara sobre todo el estrecho de Ormuz, una vía de tránsito crucial por donde pasa un 20% del petróleo y del gas natural licuados que se consumen en todo el mundo, y que actualmente está controlada de facto por Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Irán con "consecuencias militares (...) de un nivel nunca antes visto" si coloca minas en el estrecho. Su gobierno ha mencionado la hipótesis de escoltar a los barcos que pasen por allí.

Sin embargo, algunos especialistas apuntaron que quizá no compense económicamente seguir utilizando esa vía en este contexto.

"Los riesgos para la seguridad podrían hacer que un solo paso por el estrecho sea más caro que el margen de beneficios de la propia carga de petróleo" que lleve el buque, destacó el Soufan Center, radicado en Nueva York y especializado en temas de seguridad.

"La reserva de minas navales de Irán oscila entre las 2.000 y las 6.000 unidades, lo que complicaría cualquier plan naval de escoltar petroleros comerciales", agregó.

El bloqueo del estrecho está acarreando una gran volatilidad en los mercados: tras haber repuntado la víspera, las bolsas europeas volvieron a abrir en rojo este miércoles y el petróleo volvió a repuntar.

El barril de WTI rondaba los 88 dólares, con una subida de casi el 6%, y el Brent cotizaba en algo más de 92 dólares (+5%).

- Mojtaba Jamenei, "sano y salvo" -

Por su parte, Irán no mostró señales de inflexión: su ejército ideológico, los Guardianes de la Revolución, reivindicó la oleada de ataques "más intensa y pesada" desde que empezó la guerra.

"El agresor debe ser castigado y recibir una lección que lo disuada de volver a atacar a Irán", advirtió el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Las autoridades aseguraron que el nuevo guía supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, está "sano y salvo" pese a haber sufrido heridas en la guerra. Fue nombrado para suceder a su padre, que murió en los bombardeos del primer día de la guerra, pero desde entonces aún no ha aparecido en público.

"Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo", escribió en la red social Telegram Yusef Pezeshkian, hijo del mandatario Masud Pezeshkian y asesor del gobierno.

En Teherán, algunas explosiones hicieron vibrar las ventanas del apartamento de un periodista de la AFP que vive en el norte de la capital.

Una vecina de Teherán dijo a la AFP que el hecho de que los bombardeos "no [apunten] a los edificios corrientes" sino, más bien, contra "comisarías, mezquitas [o] sitios militares" la tranquiliza.

"Pero imagínese que atacan una comisaría que está en la punta de tu calle. Todas tus ventanas saltan en pedazos. Es lo que le ha pasado a mucha gente", agregó.

Además de sus ataques en el Golfo, Teherán también lanzó misiles contra Israel en la madrugada del miércoles, que dejaron varios heridos cerca de Tel Aviv, según la cadena Channel 12.

Las fuerzas israelíes también están bombardeando Líbano desde que el movimiento proiraní Hezbolá arrastró a su país a la guerra regional el 2 de marzo, al lanzar misiles contra Israel.

Según el gobierno libanés, 570 personas han muerto a causa de esos ataques, que obligaron a demás a "cerca de 760.000" a abandonar sus hogares.