Seleccionan el jurado de juicio por Jovenel Moise

La selección del jurado comenzó el lunes en el juicio federal en Florida en contra de cuatro hombres acusados de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021.

Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages están acusados de asociación delictuosa para secuestrar o matar al exmandatario haitiano, así como de otros cargos relacionados. Enfrentan la posibilidad de cadena perpetua. Todos se declararon inocentes.

Christian Sanon también iba a ir a juicio, pero su abogado confirmó el lunes que ese caso fue separado del de los demás por razones médicas. Se programará un juicio para Sanon en una fecha posterior.

El juicio contra los cinco acusados estaba previsto en un principio para el año pasado, pero la jueza federal Jacqueline Becerra, en Miami, aceptó aplazar el caso debido a dificultades en el proceso de entrega de pruebas y al gran volumen de evidencia.

Otros cinco acusados ya se declararon culpables y cumplen condenas de cadena perpetua. Una sexta persona, que las autoridades creen que no sabía del plan de asesinato, fue sentenciada a nueve años de prisión luego de declararse culpable de proporcionar chalecos antibalas.

Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021, cuando cerca de una veintena de mercenarios extranjeros, en su mayoría colombianos, irrumpieron en su residencia cerca de Puerto Príncipe, informaron las autoridades. La esposa de Moïse, Martine, resultó herida durante el ataque y fue trasladada en avión a Estados Unidos para recibir tratamiento de emergencia.

Según documentos judiciales, el sur de Florida fue una de las principales sedes durante la planeación y financiamiento del complot para derrocar a Moïse y reemplazarlo por alguien de su elección.

Ortiz e Intriago eran directivos de Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security, conocidas en conjunto como CTU, mientras que Veintemilla era directivo de Worldwide Capital Lending Group. Ambas empresas tenían su sede en el sur de Florida.

Sanon es un ciudadano con doble nacionalidad haitiana y estadounidense que, según los investigadores, en un principio era la elección predilecta de los conspiradores para reemplazar a Moïse. Solages era un representante de CTU en Haití que realizó trabajos de coordinación con Sanon y otros implicados, indicaron las autoridades.

financiamiento del golpe

Los implicados se reunieron en el sur de Florida en abril de 2021 y acordaron que, una vez en el poder, Sanon otorgaría contratos a CTU para proyectos de infraestructura, fuerzas de seguridad y equipo militar, señalaron los investigadores. Worldwide Capital aceptó ayudar a financiar el golpe, extendiendo a CTU una línea de crédito de 175,000 dólares y enviando dinero a cómplices en Haití para la compra de municiones, informaron las autoridades.

CTU contrató inicialmente a unos 20 colombianos con entrenamiento militar para brindar seguridad a Sanon. Pero para junio de 2021, los conspiradores se dieron cuenta de que Sanon no tenía ni las calificaciones constitucionales ni suficiente apoyo popular para convertirse en presidente. Entonces respaldaron a Wendelle Coq Thélot, una exjueza del Tribunal Superior de Haití, quien falleció en enero de 2025 mientras seguía prófuga.

Además de las 11 personas arrestadas y procesadas en Estados Unidos, otras 20, entre ellas 17 soldados colombianos y tres funcionarios haitianos, enfrentan cargos en Haití. La violencia de las pandillas, las amenazas de muerte y un sistema judicial en ruinas han frenado una investigación en curso.