Cuenta de Estado de Palestina envía "saludos" a RD por su victoria ante Israel en el Clásico Mundial

La cuenta oficial del Estado Palestina ante las Naciones Unidas compartió lo que pareciera unas "felicitaciones" para la selección dominicana quien la tarde del lunes derrotó a Israel 10-1 en el Clásico Mundial.

"Qué lo qué! 🇵🇸🌴🇩🇴", los emojis que representa la bandera de Palestina, una palma de coco y la bandera de República Dominicana, este comentario en respuesta a una cuenta que informó sobre la vctoria de RD en la cuenta de X (Twitter).

Se recuerda que Israel y Palestina se encuentran en un conflicto armado donde miles de personas han fallecidos.

Este lunes República Dominicana se enfrentó a Israel y obtuvo una victoria de 10-1.

Embajada de Isarael en RD responde a Palestina por comentario sobre juego Dominicana vs Israel



"Les recordamos que no existe un estado palestino, como tampoco su equipo de béisbol", escribió la cuenta de la embajada de Israel en República Dominicana, seguido de un emoji riéndose.

Este comentario surge luego de que la cuenta oficial del Estado de Palestina saludara a la selección dominicana con por su victoria frente a Israel en el Clásico Mundial.