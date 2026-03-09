Lula da Silva advierte de que Brasil y Sudáfrica deben "preparar sus defensas" por posible invasión

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha advertido este lunes durante un acto con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, que países como Brasil o Sudáfrica deben "preparar sus defensas" porque "pueden ser invadidos cualquier día".

"Aquí en América del Sur nadie tiene la bomba nuclear, atómica, así que si no preparan sus defensas pueden ser invadidos cualquier día", ha afirmado Lula en rueda de prensa conjunta con Ramaphosa. "Tenemos una necesidad similar a la de Sudáfrica. Es preciso aunar nuestro potencial y ver qué podemos producir juntos", ha añadido desde el Palacio de Planalto de Brasilia.

Brasil, ha destacado Lula, "es una nación de paz" y por eso no necesita comprar a los "señores de las armas" y que "podemos producir". Así, ha criticado la ofensiva estadounidense en Irán y sus consecuencias a nivel económico, como el incremento del precio del petróleo.

Ramaphosa y Lula han pedido un alto el fuego inmediato que ponga fin al conflicto bélico en torno a Irán y en concreto Ramaphosa ha planteado la "imperativa" necesidad de "profundizar" las relaciones económicas bilaterales.

"Sudáfrica es la entrada estratégica de Brasil en el continente africano, igual que Brasil es una puerta para Sudáfrica en América Latina y el Caribe. Esta visita refuerza estas relaciones y fomenta un mayor compromiso regional", ha resaltado el mandatario africano.

Ambos dirigentes han firmado una serie de acuerdos para profundizar la relación bilateral en turismo, comercio, inversiones y cultura en el marco de la estrategia brasileña para diversificar sus socios comerciales.