CUBA Y ECUADOR

Cuba rechaza en "los términos más enérgicos" la expulsión de sus diplomáticos de Ecuador

"Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos" expresó la Cancillería cubana en un comunicado publicado en las redes sociales.

Esta vista muestra una bandera cubana en la embajada de Cuba en Quito el 4 de marzo de 2026.Foto cortesía de Agencia AFP

Agencia EFELa Habana, Cuba.

El Gobierno de Cuba rechazó este miércoles "en los términos más enérgicos" la expulsión del todo el personal diplomático de su embajada en Ecuador, decisión del Ejecutivo de Quito que calificó de "arbitraria e injustificada".

