Putin asegura que el asesinato de Jameneí fue cometido con “cínica violación de todas las normas”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó este domingo la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, en la ofensiva lanzada contra este país por fuerzas israelíes y estadounidenses y aseguró que se trata de un asesinato, cometido con una "cínica violación" de las normas.

"Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional", dijo Putin en un telegrama remitido al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Putin pidió a su homólogo iraní transmitir su más sentido pésame y palabras de apoyo a todo el pueblo de la República Islámica y aseguró que en Rusia Jameneí siempre será recordado como un "destacado estadista" que hizo una enorme contribución al desarrollo de las relaciones entre ambos países.

Se trata de la primera reacción de Putin a los acontecimientos en torno a Irán, país con el que Rusia tiene un acuerdo de asociación estratégica integral.

Este sábado, el Ministerio de Exteriores ruso ya condenó los ataques de Israel y Estados Unidos a la República Islámica y denunció que estos estaban planificados con antelación sin que Teherán hiciera nada para provocarlos.

Asimismo, Moscú exigió poner fin a la escalada y devolver la situación a un cauce político y diplomático.

“Rusia, como siempre, está dispuesta a facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses”, señalaba el comunicado.

Hoy Moscú difundió otro comunicado en el que aseguró que la noticia sobre la muerte de Jameneí fue recibida en Rusia con ”indignación y profundo pesar”.

La nota afirma que Rusia condena firmemente “la práctica de asesinatos políticos y la ‘cacería’ de líderes de países soberanos”.

El pasado 30 de enero, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, visitó por sorpresa Moscú y fue recibido por Putin, sin que los resultados de esa reunión se hicieran públicos.