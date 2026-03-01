El proyecto "Chile-China Express" tensiona la relación entre Santiago y Washington

La administración Trump volvió a subir el tono frente al saliente gobierno de Chile el lunes al anunciar, por boca de su embajador, que podría abrir la puerta a retirar la exención de visado a los chilenos para ingresar a Estados Unidos como turistas, en otras palabras, eliminar la "Visa Waiver".

La causa de las tensiones se encuentra en un cable de fibra óptica que podría conectar Valparaíso con Hong Kong —el cable interoceánico "Chile-China Express"— y que, para el gobierno de Boric, está en etapa de "evaluación". Para Washington, el proyecto socava la seguridad regional. De hecho, tres funcionarios de la administración chilena vinculados al proyecto fueron sancionados con la revocación de su Visa Waiver.

"El embajador de Estados Unidos en Chile hizo ver a la autoridad respectiva en diciembre y enero que hay un inconveniente. Según Estados Unidos, hay antecedentes suficientes en términos de lo que podría ser una eventual fuga de datos (a China) o la interferencia en el traslado de esa información y, en la práctica, de que esas interferencias lleguen directamente al gobierno chino. Esto podría constituir un riesgo y una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, pero también a la seguridad regional", dijo a RFI Guillermo Holzmann, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso.

El anuncio del embajador de Estados Unidos es una advertencia a Santiago que se enmarca en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración actual, sostiene Holzmann.

La Visa Waiver no corre riesgos a corto plazo

"Hay un aumento de tono de parte del embajador. Pero todo hace pensar que la Visa Waiver no corre riesgo en este momento, ya que ésta se maneja por otras instancias en términos del acceso a los datos. Pero es cierto que Estados Unidos la puede colocar sobre la mesa si efectivamente desea presionar al gobierno de Chile con respecto a cuál va a ser el estatus que va a mantener en su relación con Santiago, si es o no una relación normal en términos migratorios y de circulación de personas", apunta.

El presidente electo de Chile, Antonio Kast, tomará posesión en marzo, pero el cambio de gobierno no es garantía de que las tensiones con Estados Unidos se reduzcan, estima el analista.

"Lo más probable es que las dificultades se mantengan [cuando Kast llegue al poder]. Chile tendrá que ver cómo abre el espacio de diálogo y negociación. Hay que considerar la atención y la focalización que tiene Estados Unidos respecto a los intereses chinos en América Latina. Esto no es nuevo; también está lo que pasa con el Canal de Panamá", concluye.

En diciembre, el presidente Donald Trump celebró la victoria de Antonio Kast y señaló que apoyó abiertamente al candidato de extrema derecha durante las elecciones.