Francia, Alemania y Reino Unido rechazan los contraataques de Irán y piden "estabilidad"

Los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido han publicado este sábado una declaración conjunta en la que condenan los contraataques iraníes y abogan por la estabilidad regional en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel.

"Condenamos los ataques iraníes contra países de la región en los términos más contundentes. Irán debe abstenerse de ataques militares indiscriminados. Instamos a la dirigencia iraní a buscar una solución negociada", han planteado los tres gobiernos en su declaración.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han recordado que han instado "reiteradamente" al "régimen iraní" que pusiera fin al programa nuclear, limitara su programa de misiles balísticos, se abstuviera de sus terribles actividades desestabilizadoras en la región y nuestros países y cesara la terrible violencia y la represión contra su propio pueblo".

"Al final el pueblo iraní debe poder decidir su futuro", han remachado antes de proclamar su "compromiso" con la estabilidad regional y la protección de la vida de civiles.

La declaración recuerda que ninguno de los tres países ha participado en los ataques, "pero estamos en estrecho contacto con nuestros socios internacionales, incluidos Estados Unidos, Israel y otros socios de la región".