Estados Unidos recomienda a barcos comerciales a evitar región de Oriente Medio

Los buques con bandera estadounidense, de propiedad estadounidense o tripulados por estadounidenses también deben mantenerse a 30 millas náuticas de cualquier buque militar de su país para evitar ser confundidos con una amenaza, añadió.

Manifestantes gritaron consignas contra Estados Unidos durante una manifestación en Ankara el 28 de febrero de 2026, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.AFP

Agencia AFPWashington, Estados Unidos

El gobierno estadounidense instó el sábado a los barcos comerciales a evitar la región de Oriente Medio tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y las represalias de Teherán.

El estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo están sujetos a "actividad militar significativa" y "se recomienda que los buques se mantengan alejados de esta zona, si es posible", afirmó la Administración Marítima del Departamento de Transporte de Estados Unidos en un comunicado.

Los buques con bandera estadounidense, de propiedad estadounidense o tripulados por estadounidenses también deben mantenerse a 30 millas náuticas de cualquier buque militar de su país para evitar ser confundidos con una amenaza, añadió.

