Israel e Irán imponen censura de información a medios de comunicación sobre la guerra

Los gobiernos de Israel e Irán han enviado sendas "directrices" con prohibiciones a los medios de comunicación a la hora de informar de los ataques que se están produciendo en ambos países, en una forma de censurar información como el número de muertos que dejen los ataques o el lugar donde caen los misiles.

El Ejército de Israel envió a los medios unas "directrices de censura" que prohíben a los periodistas informar, por ejemplo, de las planes operacionales del ejército, de la inteligencia, de las medidas defensivas, de la capacidad armamentística, pero también de los sitios donde se hayan producido ataques en suelo israelí.

Israel también pide que todo material visual que se publique -fotos y vídeos- debe ser enviado para revisión a la censura militar.

Por su parte, el gobierno de Irán pidió no difundir imágenes o información sobre los objetivos dentro del país o de la interceptación de misiles o los sitios de lanzamientos de misiles iraníes sin la aprobación del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Tampoco permiten publicar noticias que socaven la imagen del país o aborden temas que provoquen inquietud pública ni información sobre muertes tanto de militares como de civiles, a menos que no procedan de un portavoz autorizado.

Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de operaciones aéreas contra objetivos en Irán esta mañana, y se han escuchado explosiones en la capital iraní y en otras ciudades en diferentes puntos del país.

En respuesta, Irán ha atacado Israel pero también varios países árabes de la región donde hay bases militares estadounidenses u otros objetivos.