El contraste del clima en enero de 2026; extremos de calor en el sur y frío intenso en el norte

El hemisferio sur registró récords de calor e incendios en enero, señala Copernicus, que menciona a Australia, Chile y la Patagonia.

Una enorme tormenta invernal del 24 de enero arrojó nieve y lluvia helada desde Nuevo México hasta Carolina del Norte mientras atravesaba Estados Unidos hacia el noreste, amenazando a decenas de millones de estadounidenses con apagones, caos en el transporte y un frío glacial.

Agencia AFPParís, Francia

El año 2026 comenzó con un mes de enero entre los cinco más calurosos desde que hay registros, pese a una ola de frío en el hemisferio norte, informó este martes el observatorio europeo Copernicus.

"Enero de 2026 fue el quinto mes de enero más cálido a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie de 12,95 °C, es decir, 0,51 °C más que la media de enero del período 1991‑2020", señaló Copernicus en su informe mensual publicado el martes.

Enero de 2026 fue solo 0,28 °C menos caluroso que el de 2025, el más cálido jamás registrado.

"Enero de 2026 nos recordó de manera contundente que el sistema climático puede generar simultáneamente un tiempo muy frío en una región y un calor extremo en otra", indicó Samantha Burgess, directora adjunta del servicio de cambio climático de Copernicus, citada en el comunicado.

El hemisferio sur registró récords de calor e incendios en enero, señala Copernicus, que menciona a Australia, Chile y la Patagonia.

Las temperaturas más elevadas respecto a la media se registraron en el Ártico, Groenlandia, Sudamérica, el norte de África y la Antártida, añade el observatorio europeo.

Al mismo tiempo, intensas olas de frío se multiplicaron en las últimas semanas en el hemisferio norte, especialmente en Norteamérica, Siberia y Europa. En Europa, el mes de enero fue el más frío registrado desde 2010, con una temperatura media de -2,34 °C en las zonas terrestres.

Las olas de frío mortales en Estados Unidos provocaron comentarios burlones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la realidad del calentamiento global: "¿Podrían explicarme, por favor, los insurreccionalistas medioambientales: QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL?", escribió el 23 de enero en su plataforma Truth Social.

