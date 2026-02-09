La ONU alerta que más de 4 millones de niñas pueden sufrir mutilación genital este año

Alrededor de 4.5 millones de niñas de todo el mundo, muchas de ellas menores de cinco años, corren el riesgo de sufrir mutilación genital este año, estimaron el viernes varias agencias de la ONU.

Según Naciones Unidas, unos 230 millones de mujeres en todo el mundo han sido sometidas a la mutilación genital femenina.

Estas prácticas, que suelen realizarse antes de la pubertad, pueden provocar infecciones, hemorragias, esterilidad y complicaciones en el parto.

"La mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y no puede tener ninguna justificación", escribieron los directivos de varias agencias de la ONU, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el fondo para la infancia Unicef.

La ablación pone en peligro "la salud física y mental de las mujeres y puede provocar complicaciones graves y duraderas", añadieron.

Según el comunicado, los esfuerzos de las últimas tres décadas han permitido avanzar y casi dos tercios de la población de los países donde existen estas prácticas se muestran a favor de suspenderlas.

"La educación sanitaria, el trabajo con los líderes religiosos y de las comunidades, así como con los padres y cuidadores, y el uso de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales son estrategias eficaces para poner fin a estas prácticas", afirman los firmantes, que advierten contra los recortes en la financiación de los programas internacionales.