Buques de guerra de Estados Unidos llegan al puerto de Puerto Príncipe

La Embajada de Estados Unidos en Haití informó que los buques de Guerra, USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence llegaron a la Bahía de Puerto Príncipe como parte de la Operación Lanza del Sur, que busca combatir el narcotráfico y las redes ilícitas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

“Su presencia refleja el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro mejor para Haití. La Armada y la Guardia Costera de Estados Unidos reafirman su colaboración y apoyo para garantizar un Haití más seguro y próspero”, escribió la Embajada.

Las instrucciones de trasladar estos buques, de acuerdo a la publicación, fueron dadas por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Se recuerda que la Embajada en Estados Unidos en Haití emitió el sábado una alerta de seguridad por una operación realizada en Puerto Príncipe, controlada por pandillas.

De acuerdo a informaciones de la Policía Nacional de Haití (PNH), al menos ocho presuntos pandilleros murieron en la operación y se incautaron un rifle M16 y un rifle Kalashnikov.