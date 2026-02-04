Negarán préstamos a los empresarios migrantes con "green cards"

Los residentes permanentes en Estados Unidos (aquellos con 'green card') dejarán de calificar para los préstamos otorgados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a partir del 1 de marzo, según anunció la agencia en un memorando que limita el beneficio a empresas de propiedad 100 % estadounidense cuyos dueños residan en el país.

La SBA ya había endurecido los requisitos para estos préstamos, conocidos como 7(a), en diciembre pasado, al permitir únicamente que calificaran las empresas con hasta un 5 % de su propiedad en manos de un extranjero, un titular de "green card" o un ciudadano estadounidense que resida fuera del territorio de Estados Unidos.

Sin embargo, en un memorando emitido este lunes la SBA eliminó la posibilidad para acceder al popular préstamo de usos múltiples, con un monto máximo de 5 millones de dólares.

Antes de los cambios efectuados por la Administración del Gobierno del presidente Donald Trump, las pequeñas empresas podrían calificar al préstamo si el 51% pertenecía a un estadounidense que viviera dentro de Estados Unidos.

La nueva restricción que se aplicará desde el 1 de marzo ha generado críticas del senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez, miembros de alto rango los comités de Pequeñas Empresas en ambas cámaras, condenaron hoy el cambio.

una queja de los legisladores demócratas

"En lugar de apoyar a los inmigrantes legales que trabajan arduamente para iniciar o expandir un negocio, la SBA de Trump opta por el odio al prohibir que los titulares de la tarjeta de residencia reciban préstamos de la SBA", declararon los legisladores, del Partido Demócrata, en un comunicado.

El senador Markey señaló que en septiembre pasado recibió información directamente de los prestamistas de la SBA sobre los problemas con los requisitos de verificación de ciudadanía.

En diciembre pasado, los miembros demócratas del Comité de Pequeñas Empresas del Senado enviaron una carta a la SBA reiterando su preocupación por los requisitos de ciudadanía y destacando una disminución en el volumen de préstamos otorgados, pero no han recibido respuesta.