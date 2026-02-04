EEUU manifiesta apoyo a Fils-Aimè en la construcción de un Haití “fuerte, próspero y libre”

Mientras el Consejo Presidencial de Transición en Haití anunció a finales de enero que empezaba los trabajos para destituir al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, Estados Unidos manifestó su apoyo a este hombre, quien ocupa el cargo desde el 11 de noviembre de 2024.

El mandato de Fils-Aimé concluye el próximo 7 de febrero.

El apoyo de Estados Unidos fue publicado por la Embajada norteamericana en el vecino país este miércoles.

“A medida que el mandato del Consejo Presidencial de Transición finaliza el 7 de febrero, apoyamos el liderazgo del Primer Ministro Fils-Aimè en la construcción de un Haití fuerte, próspero y libre”, escribieron.

Como parte de la Operación Lanza del Sur, una lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, en la bahía de Puerto Príncipe se encuentran los buques de guerra USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence, de la Marina de Guerra estadounidense.

"Su presencia refleja el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro más prometedor para Haití. La Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos reafirman su alianza y su apoyo para garantizar un Haití más seguro y próspero", dice el comunicado.

En el mes de enero, el presidente del Consejo de Transición, Edgard Leblanc Fils informó que la decisión de destituir a Alix Didier Fils-Aimé estaba tomada tras cinco de los siete miembros pidieran su destitución.

“La decisión está tomada. Se están siguiendo los procedimientos normales para que se publique en la imprenta nacional”, dijo.