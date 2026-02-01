Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Cierran las urnas en las elecciones presidenciales de Costa Rica

Los primeros resultados se anunciarán alrededor de las 11 de la noche, hora dominicana.

Automovilistas ondeando banderas de diferentes partidos políticos circulan por una calle de San José el 31 de enero de 2026, un día antes de las elecciones presidenciales.

Agencia AFPSan José, Costa Rica

Las elecciones presidenciales de Costa Rica concluyeron este domingo, con la candidata oficialista de derecha, Laura Fernández, como gran favorita por sus promesas de mano dura contra la violencia del narcotráfico.

Las mesas de votación cerraron a las 18H00 locales (00H00 GMT) al término de una jornada de 12 horas a la que fueron convocados 3,7 millones de ciudadanos a elegir presidente y 57 diputados para los próximos cuatro años.

Para ganar en primera vuelta se requiere 40% de los votos. De lo contrario, una segunda ronda tendrá lugar el próximo 5 de abril. Los primeros resultados se anunciarán alrededor de las 11 de la noche, hora dominicana.

