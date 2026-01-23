Tormenta invernal amenaza con hielo y nieve a más de la mitad de EEUU

Lluvia helada caía en partes de Texas el viernes mientras una enorme tormenta invernal de varios días iniciaba un recorrido que amenaza con traer nieve, aguanieve, hielo y temperaturas gélidas, así como extensos cortes de energía, a aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos.

Los meteorólogos advirtieron que los daños catastróficos, especialmente en áreas afectadas por el hielo, podrían rivalizar con los de un huracán. Las escuelas en Chicago y otras ciudades de la región centro-norte cancelaron las clases el viernes, las aerolíneas cancelaron miles de vuelos del fin de semana, las iglesias trasladaron a internet las ceremonias del domingo, y el Grand Ole Opry en Nashville, Tennessee, decidió que no haya público en su evento radiofónico del sábado por la noche. Los desfiles de carnaval en Luisiana fueron cancelados o reprogramados.

Al menos 182 millones de personas estaban bajo avisos o alertas de hielo y nieve, y más de 210 millones habían recibido advertencias o alertas de clima frío. En muchos lugares, estas se superponían. Las compañías de electricidad se preparaban para cortes de energía, ya que los árboles y las líneas eléctricas cubiertos de hielo pueden seguir desplomándose mucho después de que una tormenta haya pasado.

“Será una gran tormenta”, expresó Maricela Resendiz mientras compraba pollo, huevos y pizzas en una tienda de Dallas para pasar el fin de semana con su hijo de 5 años y su novio. Sus planes: “Quedarse en casa, simplemente no estorbar”.

La lluvia helada ya estaba generando suelos resbaladizos en los caminos de Lubbock, Texas, el viernes por la tarde a medida que las temperaturas caían. Después de deslizarse hacia el sur con hielo y aguanieve, se preveía que la tormenta se desplazara hacia el noreste, dejando caer aproximadamente 30 centímetros (un pie) de nieve desde Washington, D.C., hasta Nueva York y Boston, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional.

El aire ártico es el primer factor

El aire ártico que descendía desde Canadá provocó que las escuelas de toda la región centro-norte cancelaran las clases el viernes. Se prevé que la sensación térmica alcance 40 grados Celsius bajo cero (40 grados Fahrenheit bajo cero), y las quemaduras por frío podrían ocurrir en 10 minutos, lo que hace que sea demasiado peligroso caminar a la escuela o esperar el autobús.

En Bismarck, Dakota del Norte, donde la sensación térmica era de 41 °C bajo cero (41 °F bajo cero), Colin Cross limpiaba una unidad vacía del complejo de apartamentos donde trabaja.

“He estado aquí por un tiempo y mi cerebro dejó de funcionar”, señaló Cross, abrigado con calzoncillos largos, dos camisas de manga larga, una chaqueta, gorro, capucha, guantes y botas.

A pesar del frío intenso, una protesta contra la represión migratoria se llevó a cabo según lo planeado en Minnesota: miles de personas se manifestaron en el centro de Minneapolis.

A nivel nacional, más de 1,000 vuelos se retrasaron o cancelaron el viernes, más de la mitad de ellos en Dallas, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. Aproximadamente 2,300 vuelos del sábado fueron cancelados.

En Oklahoma, trabajadores del Departamento de Transporte colocaron salmuera en las carreteras como medida de precaución, y la Patrulla de Caminos canceló los días libres de los patrulleros.

El gobierno federal puso en disponibilidad a casi 30 equipos de búsqueda y rescate. Las autoridades tienen más de 7 millones de comidas, 600,000 mantas y 300 generadores colocados en toda el área por donde se prevé que cruce la tormenta, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias .

El hielo podría derribar líneas eléctricas y las tuberías podrían congelarse

Una vez que dejen de acumularse hielo y nieve, el aire frío del norte se dirigirá hacia el sur y el este. El descongelamiento se llevará cierto tiempo, una perspectiva especialmente peligrosa, porque el hielo puede agregar cientos de kilos a las líneas eléctricas y las ramas, y hacerlas más susceptibles a romperse, especialmente si hay viento.

En al menos 11 estados del sur, desde Texas hasta Virginia, la mayoría de los hogares tienen calefacción eléctrica, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Hace cinco años, una severa ola de frío derribó gran parte de la red eléctrica en Texas, dejando a millones de personas sin electricidad durante días y causando cientos de muertes. El gobernador Greg Abbott dijo el jueves que eso no volverá a suceder, y las compañías eléctricas convocaron a miles de empleados para que ayuden a mantener la electricidad fluyendo.

Las tuberías también están en riesgo

En Atlanta, donde las temperaturas podrían bajar a 12 °C bajo cero (10 °F) y permanecer debajo de cero durante 36 horas, Melissa Cary, copropietaria de M. Cary & Daughters Plumbing, encargó todos los insumos para tuberías y reparaciones que pudo conseguir. Dijo que las llamadas telefónicas diarias que recibe podrían pasar de unas 40 a varios cientos.

“Estamos ahí afuera; no podemos sentir nuestros dedos, nuestros pies; estamos empapados”, manifestó Cary. “Sigo sirviendo chocolate caliente y sopa”.

El noreste se prepara para una fuerte nevada

El noreste podría recibir su mayor cantidad de nieve en años.

Boston declaró una emergencia por frío para el fin de semana, y Connecticut trabajaba con los vecinos Nueva York y Massachusetts en caso de que sea necesario restringir los desplazamientos en las principales carreteras.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, instó a las personas a adquirir comestibles ahora y “quedarse en casa el domingo”.

Filadelfia anunció que las escuelas cerrarían el lunes. El superintendente Tony B. Watlington Sr. les dijo a los estudiantes: “También es apropiado tener una o dos peleas de bolas de nieve muy seguras”.

La gente se resguarda

Stephen McDonald , que no ha tenido un hogar en tres años, esperaba salir del frío en Jackson, Mississippi. Pero el refugio para personas sin hogar Shower Power estaba agregando aislamiento de espuma en aerosol y calentadores en el techo, por lo que estaría cerrado hasta el sábado.

El pronóstico del viernes por la noche indicaba temperaturas cercanas a la congelación. “Se te congelan las manos y duelen muchísimo”, señaló McDonald. “No es bueno”.

En la Universidad de Georgia en Athens, la alumna de segundo año Eden England se quedaba en el campus para capear el mal tiempo con sus amigos, incluso cuando la escuela alentaba a los estudiantes a dejar los dormitorios e irse a casa debido a la preocupación por los cortes de electricidad.

“Estaba enviando mensajes de texto a mis padres y nos dimos cuenta de que, ya sea que esté aquí o en casa, va a ser malo de cualquier manera”, apuntó England . “Así que prefiero estar con mis amigos, luchando juntos si algo sucede”.