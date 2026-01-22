Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

venezuela

Presidenta venezolana cambia comandantes militares regionales tras caída de Maduro

Reorganización de la Fuerza Armada por parte de Delcy Rodríguez tras nombrar a 12 oficiales superiores en mandos regionales poco después de la caída de Nicolás Maduro.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores, Caracas, el 14 de enero de 2026. Venezuela liberó a 15 periodistas, incluyendo a un destacado opositor, mientras continúa la lenta liberación de presos políticos iniciada tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, según denunciaron activistas el 14 de enero.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.AFP

Agencia AFPCaracas, Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsó el miércoles una reorganización de la Fuerza Armada al nombrar a 12 oficiales superiores en mandos regionales poco después de la caída de Nicolás Maduro.

Rodríguez ya designó antes a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.

Un documento con copia de los nombramientos firmados por el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, circula en medios locales, sin que el gobierno confirmara su autenticidad.

Pero el jefe del Comando Estratégico Operacional, cabeza operativa de la Fuerza Armada, felicitó en su cuenta de Telegram a cada uno de los generales nombrados para comandar 12 de las 28 zonas operativas de defensa (ZODI) en distintos estados del país.

El general Domingo Hernández Lares dedicó elogios a cada comandante: desde describir a uno como "un soldado templanza, lleno de principios y valores" o destacar los "dotes de liderazgo y ejemplo para acometer las misiones" de otro.

"Soldado de honor quien con espíritu inquebrantable ha sabido mantener encendido el fuego sagrado de los libertadores", escribió, por ejemplo, del nuevo comandante de la ZODI del estado Táchira, fronterizo con Colombia.

Padrino López y Hernández Lares conservan por ahora sus cargos.

