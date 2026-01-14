Francia acusa a Irán de desatar la represión "más violenta de su historia moderna"

El Gobierno de Francia ha acusado este miércoles a las autoridades de Irán de desatar la oleada de represión "más violenta de su historia moderna", en medio de las manifestaciones de las últimas semanas contra la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida, en las que Teherán ha acusado a "terroristas" de atacar a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, ha indicado que, "por lo que parece, se trata de la represión más violenta en la historia moderna de Irán". "Debe cesar inmediatamente", ha dicho, antes de resaltar que "se sabe poco" de lo que está pasando debido al corte de Internet en el país, destinado a "ocultar la extensión del horror".

"En las pocas imágenes que hemos podido obtener vemos a manifestantes abatidos a tiros, cadáveres en bolsas y hospitales saturados. Vemos a familias enlutadas y escuchamos llamamientos de ayuda a los que no podemos permanecer insensibles", ha explicado Barrot en una entrevista concedida a la emisora francesa RTL.

Asimismo, ha reiterado su condena a "una represión de una violencia inusitada contra manifestantes pacíficos" y ha descartado pronunciarse sobre un posible cambio de régimen en Irán argumentando que "es el pueblo iraní el que debe decidir por sí mismo y sobre su futuro". "Los propios iraníes son dueños de su futuro, y eso es lo que las autoridades del país deben entender", ha zanjado.

Barrot ha mantenido este mismo miércoles una conversación telefónica con su homólogo de Irán, Abbas Araqchi, según ha indicado Teherán, que ha destacado que durante la misma se abordaron "las relaciones bilaterales y los acontecimientos regionales e internacionales".

"En esta conversación telefónica se intercambiaron puntos de vista sobre las relaciones entre ambos países en diversos ámbitos, incluido el consular", ha dicho el Ministerio de Exteriores de Irán en un comunicado en redes sociales, en el que confirma que se abordó la situación en torno a las protestas de las últimas semanas.

La cartera ha subrayado que Araqchi ha hablado con Barrot sobre el papel de "agentes terroristas entrenados en el extranjero" a la hora de propagar "violencia" durante las "manifestaciones pacíficas" que arrancaron en diciembre. "Esto llevó al martirio de iraníes, a la destrucción de propiedades e ifnraestructuras públicas", ha denunciado, antes de pedir que "se condenen las acciones intervencionistas extranjeras en los asuntos internos de los países".

La ONG Human Rights Activists (HRA) denunció el martes que 1.850 personas, incluyendo nueve niños, han muerto como consecuencia de la represión de las protestas y cifró en más de 16,700 los detenidos por las fuerzas de seguridad iraníes. La cifra es muy superior a los 734 muertos denunciados por la organización Iran Human Rights (IHR), mientras que HRANA, con sede en Estados Unidos, habla de más de 2,400 muertos.

Las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de azuzar las protestas y respaldar los disturbios, con su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, asegurando el lunes que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" al presidente estadounidense, Donald Trump, para intervenir militarmente en el país centroasiático.

Araqchi hizo hincapié además en que "la situación esté bajo control" de las autoridades y las fuerzas de seguridad, al tiempo que destacó que Teherán "no quiere guerra, pero está totalmente preparado para una" y apostó por unas "negociaciones justas" con Estados Unidos, tras las amenazas de Trump sobre un posible ataque contra territorio de Irán.