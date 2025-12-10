buque petrolero
Venezuela: la confiscación de buque petrolero por parte de EEUU es un "robo descarado"
El Gobierno de Venezuela advirtió que acudirá a instancias internacionales para denunciar "este grave crimen internacional".
El Gobierno de Venezuela calificó este miércoles como un "robo descarado" la confiscación por parte de Estados Unidos de un buque petrolero frente a las costas del país suramericano y advirtió que acudirá a instancias internacionales para denunciar "este grave crimen internacional".