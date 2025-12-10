Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Venezuela: la confiscación de buque petrolero por parte de EEUU es un "robo descarado"

El Gobierno de Venezuela advirtió que acudirá a instancias internacionales para denunciar "este grave crimen internacional". 

Captura de pantalla del momento exacto cuando el buque petrolero de Venezuela fue incautado por Estados Unidos.Captura de pantalla

Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela calificó este miércoles como un "robo descarado" la confiscación por parte de Estados Unidos de un buque petrolero frente a las costas del país suramericano y advirtió que acudirá a instancias internacionales para denunciar "este grave crimen internacional".

