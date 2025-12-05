El padre de Meghan Markle se somete a la amputación de una pierna

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle, se ha sometido a una amputación de urgencia de la pierna izquierda en Filipinas tras sufrir un grave coágulo sanguíneo que le cortó la circulación, informa este viernes The Daily Mail.

Markle, de 81 años, fue operado el miércoles durante tres horas en un hospital de Cebú, donde los médicos le retiraron el pie y la parte inferior de la pierna al constatar que el tejido había ennegrecido y existía riesgo vital, según explicó su hijo Thomas Jr., quien, según el diario, actúa como su principal cuidador.

El paciente permanece en cuidados intensivos y deberá someterse a otro procedimiento para retirar un nuevo coágulo en el muslo, indica el rotativo.

Markle, exdirector de iluminación en Hollywood, se trasladó a Filipinas a comienzos de año en busca de "una vida más tranquila", lejos -dijo entonces- del dolor por la prolongada ruptura con su hija.

Markle ha estado distanciado de Meghan, de 44 años, desde su boda con el príncipe Enrique el 19 de mayo de 2018, a la que no asistió tras posar para unas controvertidas fotos pactadas con 'paparazzi' y sufrir posteriormente problemas cardíacos.

A la boda sí acudió la madre de Meghan, Doria Ragland.

Thomas Markle, quien sufrió un derrame cerebral en 2022, no ha llegado a conocer a su yerno ni a sus nietos Archie y Lilibet, de acuerdo con el periódico.

Por su parte, Enrique y Meghan, que se retiraron como miembros activos de la monarquía en 2020, viven ahora en California (Estados Unidos), donde, entre otras cosas, escriben libros y realizan programas para plataformas como Netflix, sin que existan planes a corto plazo de regresar a vivir al Reino Unido.