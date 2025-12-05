Bill Gates: Hubo un repunte en la mortalidad infantil

La mortalidad infantil registrará este año un repunte "trágico" en el mundo por los recortes en la ayuda internacional por parte de los países occidentales, alertó este jueves el multimillonario Bill Gates en una entrevista con la AFP.

El cofundador de Microsoft hizo estas declaraciones a raíz de la publicación de un informe de la fundación Gates, que apunta que 4,8 millones de niños habrán muerto antes de cumplir los cinco años en 2025, lo que supone el primer aumento de esa cifra desde principios de siglo.

Esta proyección constituye una "tragedia" para Gates, quien observa un retroceso probablemente inevitable, ya que el número de muertes infantiles no había dejado de disminuir desde los cerca de 10 millones anuales registrados a principios de la década de 2000.

Tanto para el multimillonario como para los autores del informe, la causa se debe a la tendencia general de los países occidentales a reducir su ayuda financiera al extranjero.

Estados Unidos tomó las medidas más emblemáticas desde el regreso del republicano Donald Trump a la presidencia.

Gates, concretamente, criticó la actuación de otro multimillonario, Elon Musk, que durante varios meses dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado por el presidente para recortar el gasto público.

Aunque el DOGE ya se ha disuelto, Musk decidió recortar drásticamente la ayuda estadounidense, en particular la de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

- Vacunación -

Esta política "sin duda ha causado numerosas muertes", denunció Gates, quien afirma que ahora está "dialogando" con Trump para limitar los daños. "Le animo a que restablezca las ayudas, o al menos a que las reduzca solo un poco", explicó. "No estoy seguro de que lo consiga", dijo.

Gates también mencionó la retirada de la financiación internacional destinada a Gavi, una organización que reúne a actores públicos y privados con el fin de acelerar los esfuerzos de vacunación en todo el mundo.

Esta decisión se produce en un contexto en el que el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus posturas escépticas respecto a las vacunas, multiplica las declaraciones infundadas en este sentido.

Gates denunció las posiciones "ampliamente desacreditadas y falaces" de Kennedy sobre la idea de que "no se debería recurrir a la vacunación infantil".

"Aunque la Fundación Gates colabora con todas las administraciones —y encontramos puntos en común con el ministro Kennedy en lo que respecta a las vacunas—, tenemos opiniones fundamentalmente opuestas sobre el papel que han desempeñado en el mundo", apuntó.

Más allá de Estados Unidos, el multimillonario destacó que la disminución "desproporcionada" de la ayuda internacional era una tendencia generalizada entre los países occidentales e incluía también a Francia, Alemania y Reino Unido.

La alerta lanzada por Gates y su fundación —creada en 2000 junto con su esposa Melinda, de quien ahora está divorciado- coincide con otros estudios.

En noviembre, el Instituto de Salud Global de Barcelona estimó que más de 22 millones de personas podían morir a causa de los recortes estadounidenses y europeos de aquí a 2030.

A pesar de estas preocupaciones, el multimillonario destacó los avances positivos en la lucha contra la mortalidad infantil, como la aparición de tratamientos inmunizantes contra el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis.