Derriban vallas metálicas soldadas en el Palacio Nacional de México en protesta de la 'Generación Z'

Después de una hora de patear y golpear las vallas metálicas que protegen Palacio Nacional, manifestantes y encapuchados lograron quitarlas al amenazar dar portazo al recinto, que sigue protegido por cientos de elementos de seguridad.

Desde las 13 horas de este sábado 15 de noviembre, mexicanos que marcharon contra la violencia en México y para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo, lograron derribar las vallas y policías contestaron con represión y violencia ante el descontento de la población.

Durante media hora, policías y manifestantes se enfrentan en la explanada del Zócalo capitalino y con golpes, tratan de aproximarse al recinto legislativo para derribar las puertas e ingresar por primera vez para encarar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Paralelo a los enfrentamientos con gases lacrimógenos, extintores y piedras, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México auxilian a jóvenes que resultan heridos derivado a los golpes y empujones que reciben de los policías.

Además, mujeres regalan agua a manifestantes que resultaron gaseados al cierre de la manifestación en contra del gobierno de Morena.

A unos minutos de derribar las vallas metálicas de Palacio Nacional, granaderos comenzaron a golpear y reprimir a manifestantes y encapuchados.

Con sus escudos y piedras, agredieron físicamente a jóvenes que se manifestaban en el Zócalo capitalino, quienes terminaron heridos y auxiliados por médicos que también marcharon y personal del ERUM.