Tres dominicanos entre los 15 “peores criminales inmigrantes” arrestados por ICE

Los agentes y oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestaron durante el fin de semana a un grupo de inmigrantes señalados como los “peores criminales”.

Entre el grupo, condenados por crímenes monstruosos que incluyen violación forzada de un menor, asesinato y narcotráfico, están tres dominicanos.

“Mientras los estadounidenses disfrutaban de sus fines de semana, nuestros valientes agentes del ICE arrestaban a violadores de menores, asesinos, secuestradores, ladrones y narcotraficantes. El mensaje del presidente Trump y la secretaria Noem es claro: si usted viene a nuestro país ilegalmente y viola nuestras leyes, será arrestado y deportado. Y jamás regresará”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

Todas estas personas serán deportadas a sus países de origen.

De nacionalidad dominicana fueron arrestados Manuel Emilio Lora Troncoso, de 61 años. Fue arrestado el 7 de noviembre y es señalado como “delincuente y depredador sexual”.

“Fue declarado culpable de dos cargos de violación de menores y dos cargos de abuso sexual contra menores de 14 años en Woburn, Massachusetts. Fue sentenciado a entre ocho y doce años de prisión”, dice el ICE.

También está el dominicano Darvin Peguero Ruiz, fue condenado por tráfico ilegal de drogas controladas en Belfast, Maine y Dauris Guzman-Ruiz, condenado por contrabando de cocaína y tráfico de drogas en Texas.

Además, Luis Fernando Guardado-Moreno, oriundo de El Salvador, fue condenado por robo a mano armada en el condado de Unión, Carolina del Norte. César Augusto Espinoza-García, de México, fue condenado por agredir a un miembro de la familia/hogar impidiendo la respiración/circulación en Amarillo, Texas.

Leonardo Arellano-Alvarado, de nacionalidad mexicano. Fue condenado por agresión grave en el condado de Sarasota, Florida. Martín Alonzo Calderón-Ortalejo, también de México, fue condenado por secuestro y complicidad en Dallas, Texas.

Jonathan Segura-Avina, igual de mexicano con antecedentes penales, fue condenado por agresión doméstica, obstrucción del flujo de aire y conducir un vehículo en estado de ebriedad en el condado de Crawford, Iowa.

Gladys Bustamente-Rios, de Honduras, fue condenada por poner en peligro el bienestar de menores en Camden, Nueva Jersey. David Caridad-Rodan, procedente de Cuba, fue condenado por actos lascivos e indecentes y por actividad sexual ilícita con una menor en el condado de Miami-Dade, Florida.

Juan Caro-Martín, también de México, fue declarado culpable de tres cargos de abuso sexual agravado contra una víctima menor de 18 años de edad y tres cargos de agresión sexual depredadora contra una víctima menor de 13 años de edad en el Tribunal del Condado de Cook en Illinois.

Benito Niz-Chilel, de Guatemala, fue condenado por contacto sexual ilícito de segundo grado – tener contacto con una persona menor de 18 años en el condado de Sussex, Delaware. Joel Rojas-Peraves, de México, fue condenado por abuso sexual continuo de menores en San Bernardino, California.

Abukadir Mohamed Haji, de Somalia, fue condenado por abuso sexual criminal agravado contra una víctima menor de 13 años en St. Charles, Illinois y Iren Nolasco-Almendaris, de mexicano, fue condenado por asesinato en el condado de Brazos, Texas.