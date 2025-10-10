Un bebé rinoceronte negro en peligro crítico de extinción hace su debut en el zoológico de Cleveland

Un rinoceronte en peligro crítico de extinción hizo su debut público el viernes en un zoológico de Cleveland, corriendo por su recinto y dando impulso a la especie en peligro de extinción.

El rinoceronte negro oriental de 55 kilos (120 libras) nació a principios de este mes, hijo de Kibibbi, de 22 años, y Forrest, de 25, en el Zoológico Cleveland Metroparks. El zoológico cuenta con una larga trayectoria en el cuidado de la especie, que cuenta con menos de 583 adultos en libertad, junto con colaboradores internacionales.

"Es muy juguetón, corre por todos lados, se mueve rápido, así que es muy divertido cuidarlo, especialmente cuando tienen esta edad", dijo la cuidadora de animales Stefanie Titterington mientras el ternero exploraba la reserva de rinocerontes Daniel Maltz.

Alex Budinger, visitante del zoológico, se emocionó al ver al rinoceronte que aún no tiene nombre. El zoológico está organizando un concurso para que los visitantes elijan uno de tres nombres: Makena, Kenza o Kamari.

Somos miembros del zoológico. Venimos aquí muy a menudo, así que estamos muy emocionados de que haya un nuevo bebé para ver, y pensamos que era un día estupendo para ir a ver al rinoceronte —dijo Budinger—. Es adorable y disfrutamos mucho viniendo a verlo enriquecerse y masticar calabazas.

Sudáfrica tiene más de 2.000 de los 6.700 rinocerontes negros que quedan en libertad o en reservas, y entre 12.000 y 13.000 de los 15.000 rinocerontes blancos del sur que quedan en el mundo, que ahora están clasificados como casi amenazados tras un cambio de rumbo. Estas dos especies solo se encuentran en libertad en África. Sudáfrica desempeña un papel fundamental en su conservación, pero también es el epicentro de la caza furtiva de rinocerontes, vinculada al crimen organizado.

Los rinocerontes negros orientales son una de varias subespecies de rinocerontes negros.