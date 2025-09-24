EEUU sanciona a dos indios que colaboraron con narcos dominicanos para vender fentanilo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Sadiq Abbas Habib Sayyed y Khizar Mohammad Iqbal Shaikh, dos ciudadanos indios que supuestamente participaron en el suministro de “cientos de miles de medicamentos recetados falsificados, llenos de fentanilo y otras drogas ilícitas, a personas de Estados Unidos”.

La OFAC también designó a una farmacia en línea con sede en India por su participación en estas operaciones delictivas.

A través de un comunicado se establece que “Sadiq Abbas Habib Sayyed (Sayyed) y Khizar Mohammed Iqbal Shaikh (Shaikh) colaboraron con narcotraficantes de República Dominicana y Estados Unidos para vender pastillas falsificadas a ciudadanos estadounidenses”.

“Sayyed y Shaikh comercializaron y vendieron estas pastillas como productos farmacéuticos legítimos con descuento, que en realidad contenían drogas ilícitas como fentanilo, un análogo del fentanilo, y metanfetamina”, indican, al tiempo de apuntar que para estas acciones ilícitas ambos hombres utilizaron plataformas de mensajería cifrada.

Sayyed y Shaikh fueron acusados previamente en septiembre de 2024 por cargos relacionados con narcóticos por un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York.

Además, indican que Shaikh es propietario de KS International Traders (también conocida como "KS Pharmacy"), una supuesta farmacia en línea utilizada para promover estas actividades delictivas.

“KS International Traders está siendo sancionada de conformidad con la EO 14059 por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Shaikh”, indicieron.

Implicación de las sanciones

Como resultado de la sanción todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.

Salvo autorización expresa de una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.