Israel bombardea otro edificio residencial en Gaza tras anuncio de Netanyahu

El ejército israelí afirmó haber bombardeado el domingo otro edificio residencial en Ciudad de Gaza, poco después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu anunciara que el ejército estaba "ampliando" su ofensiva contra el principal centro urbano de la Franja de Gaza.

Israel no ha anunciado públicamente aún el inicio de su ofensiva para tomar Ciudad de Gaza, que Netanyahu aprobó el mes pasado, pero sus tropas han intensificado los bombardeos y las operaciones en la zona durante semanas, en un intento por aumentar la presión sobre el grupo islamista palestino Hamás.

"Hace poco, el ejército bombardeó un edificio de gran altura utilizado por la organización terrorista Hamás en la zona de Ciudad Gaza", afirmó un comunicado militar. Se trata de la Torre Al Roya, que estaba bajo advertencia de ataque desde el sábado.

El ejército israelí afirma que Hamás utilizaba este edificio para "vigilar la ubicación de las tropas (israelíes) en la zona". Hamás niega utilizar edificios residenciales con fines militares.

El ataque contra la torre Al Roya dejó un muerto, según informó el hospital Al Quds en un comunicado.

El ejército israelí había emitido dos órdenes de evacuación para Al Roya, instando a los residentes del complejo y de los alrededores a desplazarse hacia el sur, hacia la "zona humanitaria" de Al Mawasi, en Jan Yunis.

El ataque contra la torre se produjo horas después de que Netanyahu informara al gabinete israelí de que el ejército estaba intensificado su ofensiva en Ciudad de Gaza.

"Estamos ampliando nuestras operaciones en Ciudad de Gaza y sus alrededores", declaró Netanyahu a sus ministros, al inicio de una reunión semanal del Gobierno.

El viernes y el sábado, Israel ya arrasó otros dos edificios de viviendas con el mismo argumento de que Hamás los estaba utilizado como puntos de observación.

"Fue como un terremoto", contó a AFP Mohamed Al Nazli desde Gaza. El edificio quedó "completamente destruido y reducido a escombros", señaló este testigo.

"Es extremadamente aterrador, no sabemos cuánto más podremos aguantar", añadió.

Netanyahu indicó el domingo que unos 100,000 habitantes ya han abandonado Ciudad de Gaza, la principal del enclave palestino. Según estimaciones recientes de la ONU, cerca de un millón de personas viven allí y en sus alrededores.

La escalada ha avivado los temores de un mayor deterioro de las ya precarias condiciones humanitarias de los palestinos que viven en la zona.