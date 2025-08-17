Ramen: conoce los 25 restaurantes para degustar la comida japonesa de moda en la Argentina

Durante largo tiempo, Japón permaneció cerrado al mundo, sin permitir la entrada de extranjeros ni la salida de sus propios ciudadanos. Esta situación cambió en el período Meiji (1868-1912), cuando cayó el shogunato de Tokugawa y el país comenzó a abrirse cultural y comercialmente.

Fue entonces cuando ingresaron diversas influencias, entre ellas la china, que introdujo platos como los “lou mien”, fideos en caldo de pescado o pollo con toppings. En Japón, estos se conocían como “chuka soba” y eran frecuentes en las zonas portuarias, donde vivían comunidades chinas, según explica Alejandra Kano, embajadora de la Gastronomía Japonesa en 2022.

Tras la Segunda Guerra Mundial, ante la escasez de arroz, Japón adoptó la harina de trigo como base de su dieta, lo que dio origen al ramen moderno.

Kano señala que la versatilidad del plato fue clave: “Podían utilizarse los ingredientes que se tuvieran a mano: fideos de trigo, un caldo y toppings variados”, permitiendo adaptaciones regionales. Con la aparición de vendedores ambulantes, los fideos se hicieron más finos para una rápida preparación, diferenciándose del más grueso “udon”.

Así, el ramen nació como un plato económico y accesible que, con el tiempo, se convirtió en un ícono nacional. En las décadas posteriores, chefs comenzaron a desarrollar caldos complejos y a innovar con toppings, llevando el ramen al reconocimiento internacional desde los años 2000, gracias al impulso cultural del anime, las series y la Guía Michelin.

Para Kano, “es un plato joven, que hoy se conoce mundialmente como emblemático de Japón, pero que nació de la capacidad japonesa de transformar y apropiarse de un plato extranjero para hacerlo único”.

El ABC del ramen

El ABC del ramen

Según el chef Nicolás Totake, “el ramen tiene como premisa cinco ‘ingredientes’ básicos”. Los fideos, que se elaboran alcalinizando el agua para lograr una masa resistente; el tare, una salsa concentrada que aporta sabor; el caldo, que puede ser de cerdo, pollo o pescado y suele cocinarse por muchas horas para extraer todo su sabor y colágeno; el aceite aromático, que se infusiona con hierbas y vegetales para darle un aroma característico; y finalmente, los toppings, que decoran y complementan el plato con ingredientes como lonjas de cerdo braseado, huevo cocido a baja temperatura y cebolla de verdeo japonesa.

1) El miso ramen de Ichisou

En su restaurante familiar Ichisou, Alejandra Kano apuesta por una única variedad.

“El miso ramen tuvo su origen en Sapporo, en la prefectura de Hokkaido, que es una zona superfría, por eso aporta muchas calorías al cuerpo", asegura la embajadora de la gastronomía japonesa.

Y agrega: “Su diferencial es que al caldo se le agrega al final miso (pasta de soja) y ajo. Además, entre los toppings lleva choclo y un pedacito de manteca, que se derrite en el caldo caliente".

2) Yoshimi en Tori Tori

Desde que se dedica a la gastronomía, la nikkei (descendiente de japoneses) Yoshimi Nakandakare se enamoró del ramen y perfeccionó sus técnicas para prepararlo desde cero.

Su Yamahama ramen (originario de la región de Fukuoka) trae fideos finos y un caldo de tonkotsu más ligero. Es lo más cercano al japonés que se puede comer a nivel local, con chashu, verdeo, aceite de cebolla quemada (tamanegi mayu) y el huevo (ajitama) perfectamente marinado.

Además, Yoshimi prepara un Koyasan ramen, con caldo base de algas y hongos shiitake, tofu, verdeo y aceite de cebolla quemada (tamanegi mayu). “El ramen vegetariano es muy occidental, algo nuevo; incluso en los templos donde no se come carne, no se preparaba. Es algo que en Japón todavía están desarrollando”, explica.

3) Con el sello de Nicolás Totake

“Las recetas van variando dependiendo de la región de Japón donde se prepare (Sapporo se caracteriza por su miso ramen, Hakata por su tonkotsu ramen, bien espeso), aunque siempre se busca la armonía de los ingredientes”, describe el cocinero Nicolás Totake.

Explica que parte del éxito en la Argentina “se debe a la difusión que le dieron distintos influencers gastronómicos y chefs como David Chang, Ivan Orkin, a las series y animé, así como son resultado de los viajes de argentinos a Japón”.

Con sus fideos y caldos caseros, en Mirutaki cuentan con variedades como: Tonkotsu (caldo de cerdo bien espeso), Shoyu Ramen, además de su Ebi Karai Ramen, “con fideos, caldo de langostinos y pescado, saborizado con tare picante”.

4) Ramen en el barrio

El ramen no solo se popularizó en Palermo, también llegó a otros barrios. Así se disfruta en Enso, el local que Pablo Nohara abrió en 2023 en Villa Urquiza.

Protagonista de la carta durante todo el año, el chef describe su ramen como “hecho en casa, con alma japonesa, una comida cálida, artesanal y cotidiana. En Enso apostamos por platos preparados con técnicas japonesas y productos argentinos”.

5) En la cantina japonesa

En Yuzu, el izakaya (cantina japonesa) de Edgar Kuda, ofrecen siete variedades de ramen. “Lo sumamos a la carta por la demanda de la gente. El ramen hoy atrae al público joven, especialmente en la temporada de invierno", explica.

6) Al paso, en el Pasaje Echeverría

Desde que abrió su ventana en 2021, Orei de Roy Asato se impuso como referente de ramen local. Su puesto en el Pasaje Echeverría, pegado al tren Estación Belgrano C en el Barrio Chino de Belgrano, convoca a fanáticos del ramen al paso. Es que, al igual que los “salaryman” (los empleados japoneses), el ramen se come como en Japón, bien caliente y en 15 minutos. Fast food a su manera.

Con un importante detalle especial, en Orei se degusta en la calle, haga frío o atosigue el sol.

Utiliza caldos y noodles caseros, además de toppings artesanales. Como nadie: ofrece 19 variedades de ramen con opciones a base de caldo de cerdo, pollo y vegano. El más pedido es el Kumamoto Black Garlic, un caldo de cerdo intenso y aromático, enriquecido con un aceite de ajos quemados y servido con fideos alcalinos artesanales, huevo, panceta, verdeo y verdura salteada en soja.

7) El camino de Kyoen

Alejandro Aizawa es un pionero en presentar este plato popular japonés al público local. En 1990 viajó a Japón decidido a aprender los secretos mejor guardados de la gastronomía japonesa y especialmente del ramen. De vuelta en la Argentina, creó su proyecto “El Camino del Ramen”, cocinando en pop-ups por todo el país.

Con sus noodles caseros y toppings artesanales, este maestro nikkei dicta clases intensivas y prepara cenas los viernes en Nikkei Senior Club.

8) El origen del ramen

En su nuevo restaurante, Gao Restó, Karina Gao ofrece Hóngshāo niúròumiàn: “Un ramen chino con ternera estofada que muchos consideran el antecesor del ramen japonés. Lleva un caldo suave, cocido a fuego lento durante seis horas a partir de huesos y proteínas, fideos chinos y un costillar de centro de asado estofado por cuatro horas”.

9) Okiren, en el Centro Okinawense Argentino

Un clásico entre la colectividad japonesa, Okiren ofrece su ramen en su menú. El lugar, conocido como “el de la calle Jujuy”, que está ubicado dentro del Centro Okinawense Argentino, lo prepara con fideos, caldo shoyu intenso, lonjas de cerdo, verdeo, alga wakame, pak choi, choclo y brotes de soja como toppings.

10) Un templo en pleno centro

Otro histórico japonés, Furaibo es ideal para escapada al mediodía o una cena temprana tranquila. Ubicado bien cerca de Plaza de Mayo, se puede comer ramen tradicional, su Chashu ramen (con fetas extra de cerdo), Negi ramen (con cebollas de verdeo), Moyashi ramen con brotes de soja o el Kimchi ramen, más picante. También Wakame ramen (con algas), Menma (con corazón de bambú picante), Nin-niku ramen (con pasta de ajo negro), Sapporo ramen, Furaibo ramen (con verdeo y kimchi), además de un ramen vegetariano (apto celíaco).

11) La esquina del ramen

Para los amantes del ramen, Chinofino se convirtió en un dato que pasó de boca en boca. Ubicado en Gorriti y Armenia, en Palermo, convoca a catadores de ramen experimentados. Ofrece los clásicos como su Shinjuku Special, con caldo de cerdo a cocción lenta, Mi-So Good (con caldo de cerdo, fideos caseros, lonjas de pollo y blend especial de miso), Miso Black,“ramen en base de miso con aceite de ajo quemado”, así como el Tokyo Fire o el Kimchi Ramen, bien picante.

Nuevas versiones como Vicio Vegano, con caldo veggie, con puré de zapallo, fideos caseros, pak choi y tomates asados, el Thai Style Ramen “con un sabor a curry rojo tailandés” o el Champion Curry Ramen, picante nivel 5, con curry japonés y aceite de chile. Incluso desarrollaron el Locro Ramen, “una fusión de ramen y locro”, explican.

12) En Independencia, Nikkai Shokudo

Otro histórico es Nikkai Shokudo, “el restaurante en la Av. Independencia”, dentro de la Asociación Japonesa en la Argentina (AJA). Ofrecen Miso ramen, “fideos en caldo con sabor a miso, con carnes y verduras”, Shoyu ramen con brotes de soja, huevo, verdeo y cerdo como toppings y una joyita picante: su Tantanmen (fideos ramen con caldo de cerdo y miso).

13) Comida confortable japonesa

Rodeados de un ambiente íntimo, al estilo de los izakaya (las cantinas japonesas) y con una barra con solo doce asientos, en Yakinilo los miércoles incorporan un set que, además de sashimi y de vegetales, trae ramen. Con fideos de huevo y un caldo de sabor intenso a base de huesos de cerdo y de pollo, chashu de cerdo y alga salteada. Los miércoles al mediodía.

14) Nobiru en Barrio Chino

Entre las opciones de Barrio Chino, la esquina de Nobiru se destaca con su cocina tradicional japonesa. Entre sushi y platos como yakimeshi o tonkatsu, también ofrecen seis variedades de ramen: Tonkotsu, Miso, Seafood (con caldo a base de pescado), Veggie, Kimchi y Katsukare Ramen, con caldo de cerdo con curry y trozos de cerdo apanado en panko.

15) Fukuro Noodle Bar, pionero

Uno de los primeros en instalar la idea del ramen en el público occidental, en Fukuro Noodle Bar, podés conseguir distintas variedades de bowls: Aka Miso Ramen, con noodles caseros, caldo de cerdo y miso rojo, huevo ajitsuke, pickle de remolacha, butter bomb, cerdo desmenuzado o pollo ahumado, uno vegetariano —con los noodles, pak choi, huevo, hongos, tofu y el caldo shoju de shiitake—, uno picante y otro bien picante con caldo de cerdo y chiles.

Además, una versión con kimchi, otra con curry rojo, el Marugoto Chicken Ramen, con los fideos, caldo de pollo, huevo ajitsuke, butter bomb, choclo ahumado, verdeo y albóndigas de pollo, además del Keep It Real, tradicional. ¿Dónde? Ángel Carranza 1940.

16) Harakiri en Palermo

El ramen es gran protagonista de la carta ideada por el chef japonés Akira Takeuchi en Harakiri de Una. Así se puede encontrar: el tradicional Tonkotsu Ramen, el Gyu Ramen, con carne de res con ajo negro, Yasai Miso Ramen, ideal para vegetarianos, con caldo a base de vegetales, pasta de miso y tempura de verduras como topping.

Además, Chanponmen, más espeso y con una textura interesante, con gambas y calamar encima; el Kare Ramen con curry o la versión especial de la casa, el Tomato Ramen (a base de vegetales y pasta de miso con reducción de tomate).

17) La reinterpretación de Bushi

Una de las propuestas de Francisco Suárez y Bruno D'Andrea en Bushi, el noodle bar, ofrece opciones de ramen. “No es cocina asiática literalmente hablando, sino la interpretación y reversiones de algunos clásicos”. Así se puede degustar: “Con Vientos de Mar”, inspirado en el tradicional ramen japonés de Sapporo, con caldo paitan mixto, miso, el choclo, langostinos, fideos y huevo.

También “El Homenaje”, una versión del shōyu, con caldo chintan de pollo, fideos, panceta, huevo y chili oil puerros confit, y su miso ramen, “El de la Flor”, con caldo paitan vegano, noodles, gírgolas y miso.

18) Opción nikkei en Retiro

La propuesta nikkei de Kuro Neko incluye en su carta ramen “con caldo concentrado en colágeno, profundo en sabor, que se sirve con una generosa porción de panceta de cerdo, huevo cocido a baja temperatura, fideos al huevo, salsa de soja y verdeo fresco”.

19) Los sabores de Kenji

En Kenji, se especializan en cocina tradicional japonesa. Así, ofrecen Miso ramen, a base de cerdo y miso (pasta de soja fermentada) mezclado con pasta de ajíes, y el Tonkotsu Ramen, más ligero: con caldo claro estilo Chintan a base de cerdo y un sabor delicado, con chāshū (lonjas de cerdo), brotes de soja, huevo, choclo, alga y verdeo. Además, Shōyu Ramen, con un caldo a base de pescado, algas y salsa de soja, de sabor ligeramente salado con un toque de umami.

La propuesta fusiona el Kimchi Ramen con caldo a base de verduras y kimchi (verduras fermentadas con picante) y el Yasai Ramen, la opción vegetariana, con caldo a base de verduras, con hongo shiitake, verduras salteadas, brotes de soja, huevo, choclo, alga y verdeo. También proponen una edición limitada: el Kaisen Ramen, sabor a mariscos, con caldo a base de algas, pescados y langostinos.

20) Clásico nikkei

El chef Roberto Nishida sumó a la carta de Dashi ramen como una opción ideal para los días de frío. Ofrece un tradicional ramen de cordero, con fideos alcalinos, caldo tonkotsu (de cerdo, cocción larga), tare de cordero y como topping, huevo 6 minutos, verdeo y láminas de cordero.

21) El brunch en Nika Omakase

En Nika Omakase, el ramen es de edición especial. Se sirve una vez al mes en el menú del brunch, en sus opciones Gyu Ramen: fideos, caldo de carne, asado braseado ahumado, verduras al kamado, huevo ajitama, negi y aceite negro. El clásico Tonkatsu Ramen —noodles, caldo de cerdo, panceta braseada, huevo, cebolla de verdeo y verdura de estación, aceite La-Yu—, o un Shoyu Ramen vegetariano con fideos caseros sin gluten, “tofu age”, cebolla de verdeo, verduras, huevo ajitama y aceite de sésamo. Los próximos serán el sábado 9 de agosto y el 13 de septiembre. ¿

22) Versión fine dining

“Tanto gustó que un pop up que hicimos que, en nuestra carta de agosto, vamos a incorporar nuestro Ramen Puchero en la carta”, adelanta el chef Dante Liporace de Mercado de Liniers. Así, en este recomendado por la Guía Michelin, se puede degustar el plato con fideos ramen caseros, papa y calabaza confitada en grasa de cerdo, caldo de pollo y algas, cerdo confitado, carrillera y huevo.

23) Sabores nikkei

En Osaka, elaboran el caldo del ramen al estilo tradicional —cocción lenta de huesos de carne y carcasas de pollo junto con vegetales, salsa de soja y pasta de miso— y suman “una técnica de origen francés que consiste en añadir una clara de huevo, que ayuda a clarificar el caldo y lograr una textura más limpia y translúcida”.

24) El nuevo en la carta

Esta temporada, Koi Dumplings sumó a su carta tonkotsu ramen con hongos de melena de león y porchetta. “La nueva carta responde a lo que el público argentino está pidiendo, tras haber viajado, probado y evolucionado a nivel gastronómico: más sabor, más autenticidad, más profundidad”, explica el chef Erik Mejía.

25) El nuevo del Barrio Chino

En el renovado Barrio Chino en Belgrano, ¡abrió Yes! Ramen. Con cuatro variedades de ramen (Tonkotsu, Miso ramen, Seafood ramen, Veggie ramen), que se suman a su propuesta de comida al paso, con distintos donburi (bowls con arroz con distintas opciones encima: carne, cerdo o pollo), karaage (pollo frito) y langostinos apanados.