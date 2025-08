La leche cruda enferma a 21 personas en Florida, entre estos 6 niños

Seis niños se encuentran entre 21 personas que tienen infecciones por E. coli o Campylobacter después de consumir leche cruda de una granja en Florida, dijeron funcionarios de salud pública.

Siete personas han sido hospitalizadas, y al menos dos de ellas presentan complicaciones graves, informó el lunes el Departamento de Salud de Florida. No especificó si alguno de los seis niños menores de 10 años infectados se encuentra entre quienes reciben tratamiento en hospitales, ni cuántas personas se infectaron con E. coli, Campylobacter o ambas bacterias.

“Las prácticas de saneamiento en esta granja son de particular preocupación debido a la cantidad de casos”, se lee en el aviso estatal, que no identificó la granja vinculada al grupo de infecciones en el noreste y centro de Florida.

La leche cruda parece estar ganando popularidad, a pesar de años de advertencias sobre los riesgos para la salud de consumir productos no pasteurizados. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirman que la leche cruda es uno de los alimentos más riesgosos que se pueden consumir.

La leche cruda tiene una probabilidad mucho mayor que la leche pasteurizada de causar enfermedades y hospitalizaciones debido a bacterias peligrosas como Campylobacter, Listeria, Salmonella y E. coli, según investigaciones. Estas infecciones pueden causar enfermedades gastrointestinales y, en algunos casos, complicaciones graves, incluyendo una forma potencialmente mortal de insuficiencia renal. Los niños pequeños, los ancianos, las personas inmunodeprimidas y las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones.

“Inventamos la pasteurización por una razón”, dijo Keith Schneider, profesor de seguridad alimentaria de la Universidad de Florida. “Es indignante que esto esté sucediendo”.

Los estados tienen regulaciones muy diversas respecto a la leche cruda: algunos permiten la compra en tiendas y otros solo la venta en granjas. Algunos estados permiten el "compartir vacas", en el que los clientes compran leche producida por animales designados, y otros permiten el consumo solo a propietarios de granjas, empleados o visitantes que no pagan.

En Florida, la venta y distribución de leche cruda para consumo humano es ilegal, pero los minoristas eluden la prohibición etiquetando sus productos como solo para alimento para mascotas o animales. Schneider lo describió como una forma de regulación de "guiño, guiño, codazo, codazo".

“Todo el mundo sabe que lo están vendiendo para consumo humano”, dijo Schneider, y agregó que la cuestión de que la gente se enferme, o incluso enferme gravemente, por beber leche cruda “no es si ocurrirá, sino cuándo”.

