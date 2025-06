El papa León aprueba decretos para beatificar 124 andaluces asesinados en la Guerra Civil española

Pope Leo XIV celebrates a mass on the occasion of priestly ordinations in St. Peter s Basilica at the Vatican on 2025/5/31. Photograph by ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS. El Papa León XIV celebra una misa con motivo de las ordenaciones sacerdotales en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 31/5/2025.Hans Lucas via AFP