Festival de Orquídeas 2026: una cascada de color en el Jardín Botánico Nacional

La Sociedad Dominicana de Orquideología (SDO) anuncia su exposición de orquídeas anual, este año con el título “Cascada de orquídeas”.

El evento se realizará los días 5, 6, 7 y 8 de marzo en el Jardín Botánico Nacional (JBN).

Entre sus propósitos figuran fomentar el conocimiento, la apreciación y la conservación de las orquídeas, brindando al público una experiencia que integra naturaleza, aprendizaje y belleza.

Este año, la exhibición se desarrollará al aire libre, con un montaje que recrea una cascada.

Este diseño permitirá a los visitantes un contacto más cercano con las plantas, favoreciendo la apreciación de su belleza y esplendor natural, comunicó el JBN.

La directiva de la SDO, presidida por Milda Sánchez, y el director general del JBN, Pedro Suárez, aseguran que esta edición, como cada año, es idónea para fortalecer el vínculo entre las familias y la naturaleza.

Directiva de la SDO: Milda Sánchez, Yolanda Paniagua, Máximo Gómez, Rossy Contreras y Carmen Ramírez.JBN

HORARIO. De 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

COSTO. RD$250 la entrada general. Los adultos mayores pagarán RD$100, los niños RD$50, las escuelas RD$60.00 y los colegios RD$80. La taquilla incluye el recorrido en tren, acceso a la exhibición de orquídeas en el Patio Español, rifas, charlas y talleres durante los cuatro días del evento.

TALLERES. Las charlas abarcarán diversos temas sobre orquídeas: cultivo, técnicas para estimular la floración, manejo de plagas y cuidado de especies como vandas y catleyas. También se abordará la elaboración de arreglos florales, el conocimiento de especies endémicas y nativas de la isla y protección del medio ambiente.

La edición 2026 contará con la participación de la Escuela de Arte Guillo Pérez, que impartirá sesiones de pintura de orquídeas bajo la dirección de la profesora Gabriela Pérez. Estas sesiones estarán dirigidas a personas mayores de 16 años y se realizarán durante los cuatro días de la exposición, en horario de 10:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

La exposición se distribuirá en varios espacios. En el Patio Español se exhibirán las plantas ganadoras de los concursos nacionales e internacionales, mientras que la Plaza Central del JBN será el área de ventas, donde más de 80 empresas ofertarán plantas a precio de feria, alimentos y bebidas.

Habrá preventa de taquillas en la boletería del JBN.