Nuevo mural en el Museo de Historia Natural recrea la riqueza de la vida marina

El Museo Nacional de Historia Natural “Prof. Eugenio de Jesús Marcano” (MNHN) presentó un nuevo mural en su emblemática sala de los gigantes marinos, una obra compuesta por fotografías de los artistas dominicanos José Alejandro Álvarez e Ysabela Coll.

La pieza, que celebra la majestuosidad del océano y la riqueza de la vida marina, está instalada en el primer piso del Museo.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la generosidad de los artistas del lente y al apoyo de las embajadas de Francia y Alemania en la República Dominicana.

Estas entidades, junto al Museo, reafirman su compromiso con la conservación de los recursos marinos del país.

Maike Friedrichsen; la directora del MNHN, Celeste Mir; y Sonia Barbry.MNHN

MUESTRA. Durante la actividad también se inauguró la exposición itinerante Fotomar, resultado del concurso fotográfico Premio Franco-Alemán Fotomar, desarrollado también con el respaldo de estas embajadas y la Alianza Francesa de Santo Domingo.

La muestra estará abierta al público hasta el 11 de enero de 2026 en el área de las exhibiciones temporales, ubicada en el tercer piso del Museo.

COLABORACIÓN

Como parte de la cooperación franco-alemana en la República Dominicana, se anunció la traducción de todos los textos de las exhibiciones del Museo al francés y al alemán, ampliándose así el acceso y la proyección internacional de los contenidos.

“En el Caribe, con las Antillas francesas, compartimos con Republica Dominicana un mismo mar y los mismos desafíos. Contribuir a la preservación de los océanos y del medio ambiente, gracias al arte, la cooperación técnica y la diplomacia, hace parte de nuestra misión en República Dominicana”, dijo la embajadora de Francia, Sonia Barbry.

Maike Friedrichsen, embajadora de Alemania en el país, añadió: “La protección de los océanos es una tarea que trasciende fronteras. Alemania y Francia comparten con la República Dominicana el compromiso de cuidar nuestro planeta y promover un desarrollo sostenible. Para Alemania, la protección del medio ambiente es una prioridad, y como uno de los principales donantes internacionales, seguiremos apoyando iniciativas como Fotomar que combinan cultura, ciencia y sostenibilidad”.