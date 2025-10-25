Medio Ambiente aclara origen del color rojizo observado en los manglares de Estero Balsa

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, aclara a la ciudadanía del municipio de Pepillo Salcedo (Manzanillo) y zonas aledañas que el color rojizo observado en las aguas de los manglares de Estero Balsa no necesariamente representa un signo de contaminación, sino que puede tratarse de un fenómeno natural originado por la presencia de taninos.

Los taninos son compuestos naturales presentes en las hojas, raíces y cortezas de los manglares rojos (Rhizophora mangle), los cuales se liberan con mayor intensidad cuando estos ecosistemas enfrentan condiciones de estrés ambiental, como cambios en la salinidad, sequía o falta de nutrientes. Al mezclarse con el agua, dichos compuestos pueden producir una coloración rojiza o marrón sin implicar riesgos para la salud humana ni para la fauna marina.

El equipo técnico del viceministerio explicó que los ecosistemas de manglar son altamente productivos, generando gran cantidad de materia orgánica —hojas, ramas y otros residuos vegetales— que, al descomponerse, aportan nutrientes esenciales como fósforo, nitrógeno y carbono. Este proceso beneficia a microorganismos, peces y otras especies que forman parte de la cadena trófica.

No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente informó que se llevará a cabo una inspección técnica en la zona para descartar cualquier posible vertido de sustancias contaminantes y verificar las condiciones ambientales actuales de los manglares de Estero Balsa.

El Ministerio, indica la entidad en un comunicado, exhorta a la población a evitar la propagación de informaciones no verificadas que puedan generar preocupación innecesaria, así como a colaborar con las autoridades ambientales para que estas realicen las verificaciones correspondientes y concluyan con la evaluación técnica en curso.