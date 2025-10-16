Pedernales estrena centro de formación comunitaria

El Centro de Superación Comunitaria Pedernales, un espacio de capacitación donde se formará parte del capital humano que demanda el desarrollo comunitario y turístico de la provincia sureña, está listo para recibir a sus primeros alumnos.

Inaugurado el pasado 25 de septiembre, el lugar será cogestionado por la organización sin fines de lucro Cesal, presente en República Dominicana desde hace unos 35 años, y el programa estatal Supérate.

La docencia será impartida por profesores del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Ivonne Arias, coordinadora del Encuentro Verde; Clara Revuelta y Heidy Santana, coordinadora de Gestión Ambiental de la fundación Propagás.SILVERIO VIDAL/LD

Al compartir la información en el Encuentro Verde de Listín Diario, la directora de Cesal en el país, Clara Revuelta, destaca la importancia de la infraestructura levantada con fondos aportados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

“Allí funcionará una escuela de hostelería y una escuela de idiomas con un itinerario especial para guías turísticos y de la naturaleza –comenta Revuelta–. Y una de las cosas más bonitas que tiene este proyecto es un aula especial para artesanas que comenzarán a trabajar el larimar y el pedernal, la piedra típica de la provincia. También habrá una sala de cuidado de niños, para que las mamás puedan asistir a las clases”.

Además de joyería artesanal, también se ofrecerán talleres de electricidad residencial, repostería, cocina y terapia física.

Con tres itinerarios formativos, el centro tiene capacidad para recibir a unos 200 alumnos, dice Revuelta.

Con sede España, Cesal empezó a trabajar en Pedernales con el programa Araucaria, el reconocido programa de la cooperación española para la sostenibilidad ambiental en América Latina.Cesal

La edificación ocupa un área de construcción de 486 metros cuadrados. El terreno fue donado por el Patronato para el Desarrollo de la provincia de Pedernales.

Cesal mantiene vigentes proyectos de desarrollo sostenible en las provincias Pedernales, Barahona e Independencia, especialmente como parte de la estrategia de desarrollo de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.

ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN

El centro de formación comunitaria estrenará una novedad, adelanta Revuelta: un orientador acompañará a los alumnos en las aulas.

SUPERACIÓN. Elisabeth Lara, de Pedernales, lanzó su propio emprendimiento a partir de la repostería casera y hoy es propietaria de un restaurante y de la tienda Lara Candy Shop. Es también la impulsora de la cooperativa Gastropecoop, que reúne a más de 40 emprendedores, prestadores de servicios y negocios que quieren sumarse al desafío del desarrollo territorial de la provincia y a la cadena de valor del turismo.Cesal

“Muchos jóvenes empiezan los cursos y los dejan, queremos asegurarnos que sigan hasta el final. La idea es que desde que decidan inscribirse estén acompañados de un orientador laboral, porque no es solo que se formen, sino que tengan la posibilidad de hacer una pasantía, y para eso estamos ya en negociación con los hoteles que se establecerán allí”.

El primer hotel en abrirles las puertas fue Iberostar. Este hotel también ha dado facilidades para que los pescadores y productores abastezcan con su mercancía el establecimiento, respetando los calendarios de veda.

Como parte de este proyecto, Cesal abrirá una oficina de orientación junto a la Cámara de Comercio de Pedernales (a partir de un programa del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo) para mantener un vínculo con las empresas.

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Sobre la responsabilidad empresarial en el territorio, Clara asegura que trabajar la gobernanza a todos los niveles implica contar con las autoridades locales y con la sociedad civil.

“Pero hay una cosa que me parece primordial: la responsabilidad que tiene el sector privado en el desarrollo es crucial, hay que sacudir las empresas…”