Desarrollo territorial y turismo basado en experiencias: todo lo que puede ofrecer Pedernales como alternativa al turismo de masas

Clara Revuelta, directora de Cesal en República Dominicana, organización internacional sin fines de lucro que gestiona proyectos de desarrollo sostenible en la región Enriquillo, considera que Pedernales puede sacarle mucho partido a las inversiones que se hacen actualmente en la provincia, creando medios socioeconómicos para las comunidades y conservando, al mismo tiempo, su patrimonio natural.

Presente en el país desde 1990, esta ONG fundada en España en 1988 ha impulsado muchas iniciativas que mejoran la calidad de vida en el Suroeste dominicano.

En los últimos años, han gestionado la elaboración de la Primera Guía Ecoturística de Pedernales, la creación del Museo del Café Municipal de Polo, el inicio de la Ruta del Café en este municipio de Barahona y la instauración de rutas y senderos en toda la región. También han fomentado el programa apícola con mujeres productoras de la Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Múltiples Productores de Puerto Escondido y apoyado a los apicultores de la comunidad de Juancho.

Una de sus líneas de acción se concentra en la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, que comparten las provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales. Aquí trabajan dos ejes: el desarrollo territorial de las comunidades y la promoción de un ecoturismo que salvaguarde el patrimonio natural de la reserva.

Jóvenes de Pedernales participan de las actividades de reforestación en la sierra de Bahoruco.Cesal

“Hay una riqueza enorme que se puede aprovechar con esta doble finalidad; es decir, crear medios socioeconómicos para las comunidades, crear desarrollo territorial y, al mismo tiempo, conservar ese patrimonio natural y cultural”, expresó Revuelta en el Encuentro Verde de Listín Diario.

Este tipo de desarrollo lo ve cercano y factible en la provincia Pedernales, demarcación en la que comenzaron trabajando con productores y pescadores hace ya varios años.

“Las comunidades de la frontera siguen siendo comunidades vulnerables, sobre todo Pedernales”, dice Revuelta. Entonces han decidido cambiar no las prioridades de la provincia, sino el enfoque con el que han trabajado hasta entonces.

Clara explica que Cesal, presente en unos 14 países, no solo contribuye a desarrollar resiliencia socioeconómica, sino climática.

Apicultores de pedernales.Cesal

Por eso “he decidido cambiar las palabras desarrollo económico por desarrollo territorial, porque ahí entra todo. República Dominicana es un país vulnerable frente a los desastres naturales y el cambio climático. Ahí veo una llamada enorme a trabajar con las comunidades todo lo que es resiliencia climática que te lleva, a su vez, a trabajar en el territorio resiliencia social, resiliencia ambiental y resiliencia económica; a meterte en temas de formación, de formalización de negocios, de empresas. Al final, el desarrollo tiene que ser integral, donde esté todo incluido, el medio ambiente y la parte social”.

En el caso de Pedernales, se pregunta Revuelta, ¿cómo promover esa economía local y al mismo tiempo ofrecer un turismo alternativo, como el turismo de experiencias y el turismo rural?

“¿Cómo hago para ofrecer una alternativa a todos esos complejos hoteleros que va a haber, a toda la gente que va a llegar en los cruceros? Porque llega el primer crucero y te das cuenta que los cruceristas no pueden comer en ningún sitio o restaurante porque ninguno está formalizado. Pues empecemos por ahí”, indica.

SACARLE PARTIDO

La comunidad de Pedernales puede sacarle partido a toda esta apuesta que hay desde el Gobierno y a toda la inversión que se ha hecho, sigue Clara, pero para acompañar a las comunidades a alcanzar nuevos medios de vida hace falta cambiar el enfoque.

La ONG, con sede España, empezó a trabajar en Pedernales con el programa Araucaria, el reconocido programa de la cooperación española para la sostenibilidad ambiental en América Latina. Allí trabajaron con la comunidad de pescadores.Shutterstock

Señala que el papel de Cesal, junto con la alcaldía y las autoridades locales, es hacer incidencia para que esos turistas que lleguen a Pedernales conozcan la comunidad y el contexto real del lugar donde han llegado, del lugar donde ha atracado ese crucero.

Y ahí entra todo, apunta, especialmente la formación, la conservación de los recursos naturales y el aporte del sector empresarial. ¿Cómo lograrlo?

UN DESARROLLO INTEGRAL

En 2024, Cesal finalizó el programa “Fomento de una alianza público-privada para el fortalecimiento de la cadena del turismo sostenible en Pedernales”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Actualmente, para darle continuidad, la ONG y el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) dan seguimiento al proyecto “Fomento del empleo decente en el turismo sostenible, impulsando condiciones laborales formales con enfoque de género, inclusión e innovación”.

“Toda la región Enriquillo es nuestra casa. Es donde Cesal siempre ha apostado y mirado. En la actualidad, hemos abierto otros sectores de intervención, sobre todo en la línea Norte, con todo el tema de debida diligencia, derechos laborales y empleos decentes en el sector bananero”. Clara Revuelta directora de la delegación de Cesal en República Dominicana

Financiado también por la AECID (2024-2026), “se quiere formalizar y regularizar a unos 18 negocios y emprendimientos, en estrecha colaboración con la Cámara de Comercio de Pedernales, con el fin de fortalecer el tejido empresarial de la provincia y acompañar el sector para su plena integración en la cadena de valor de turismo”, comparte Clara.

Informa que para fortalecer la gestión turística y ambiental de la región con base en la protección del capital natural, se espera que 38 empresas desarrollen iniciativas de protección ambiental y que 40 representantes (autoridades y organizaciones de la sociedad civil) mejoren las capacidades de gestión ambiental.

“Cesal está acompañando, junto al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPYD, en el marco de este proyecto, varias iniciativas y emprendimientos ligados al ecoturismo, al agroturismo y al turismo rural, brindando apoyo a la consolidación de varios circuitos agroturísticos en la zona, que integran a cooperativas de café, productoras de miel, alojamientos agroturísticos y actividades de senderismo, entre otras”.

Parque Nacional Sierra de BahorucoShutterstock

Clara entiende que es clave, en este sentido, la formación y capacitación de los guías de la naturaleza y de turismo de la provincia.

“Pedernales debe abrir los ojos. Veo un filón y una oportunidad enorme en todo el tema del ecoturismo y el turismo de experiencias. Esto es lo que Pedernales puede ofrecer como alternativa a ese turismo de resort, de masa, y para eso hay que formarlos también (a la población), hay que acompañarlos”.

Trabajar desde un enfoque holístico permitirá tomar en cuenta desde la cima de la montaña y todo el sistema de cuencas de la provincia hasta el arrecife de coral, observa.

“Pedernales se presta para eso, para trabajar y formar en economía naranja, economía azul y economía verde”.

Con los pescadores, por ejemplo, propone seguir apoyándolos con la pesca artesanal sostenible y probar a la vez otras alternativas como el turismo marinero, “una actividad económica que les permita llevar a los cruceristas en sus yolas a vivir otro tipo de experiencia”.

PROTECCION AMBIENTAL

“En conexión con el fortalecimiento territorial de una forma integral, Cesal está ejecutando un proyecto financiado por el Critical Ecosystem Partnership Found (CEPF) que busca fortalecer las capacidades de la sociedad civil como actores claves en la protección y conservación de los recursos naturales de Pedernales, amenazados por la deforestación, la quema y tala para la producción agrícola, y el potencial de desarrollo turístico de la provincia”, comparte Revuelta.

El proyecto se llama “Fortalecimiento de la resiliencia y protección de la biodiversidad en la Sierra de Bahoruco” y procura acciones en torno a la gobernanza hídrica de la cuenca del río Pedernales, la conformación de redes de conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la red juvenil de activistas ambientales de la provincia.