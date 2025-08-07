Dios nos encargó cuidar su creación

Soy dominicana, de Hato Damas, y resido desde 2001 en España donde me he congregado en las iglesias Cristo Vive de Lanzarote y actualmente en Alicante.

Debido a una revelación, que deseo comunicar, he iniciado una campaña de tipo personal tanto en comercios locales como en otros sitios para concienciar sobre la importancia de preservar el medio ambiente contra una de sus amenazas más devastadoras, como es el uso de plástico en envases de un solo uso, bolsas de la compra y otros en los que los consumidores hacen uso sin detenerse a pensar que hacemos un daño al planeta y a la creación, como pensamos los cristianos.

De esta manera, quisiera compartir con los lectores de este medio informativo de mi país estos sencillos preceptos y reflexiones desde mi visión como cristiana.

Dios entregó a los humanos la tarea de cuidar su creación, la Tierra. Sin embargo, como creyentes no hemos actuado agradeciendo sus dones y el resultado que estamos observando es que hemos inundado nuestra casa planetaria de sustancias tóxicas y desechos -como el plástico que ya cubre territorios y océanos- y nos hemos empeñado en una carrera consumista que amenaza con agotar los recursos que son de todos los hijos de Dios, tanto hombres como especies animales.

Dios, lo dice el Génesis, nos entregó todo lo creado, aguas, minerales, animales, para nuestro disfrute y supervivencia. Pero no hemos cuidado estos bienes preciosos y consecuentemente nos estamos exponiendo a la cólera divina (21:33) que provocamos por consumir con avidez más de lo que se necesita.

En el Evangelio de san Juan (6:12) se nos dice que el Señor ordenó recoger los panes y los peces multiplicados, no dijo que se arrojaran nuevamente a las aguas ni que se desperdiciaran.

Un buen discípulo de Cristo no puede renegar de su palabra y es así como sabemos por las escrituras (Proverbios 19:20) que Dios creó ciclos naturales que deben ser respetados para mantener la pureza del aire, del agua y del suelo. Pero no armonizamos nuestras acciones con el espíritu de la naturaleza, siendo creyentes. Pensemos que también los no creyentes están de acuerdo en que es necesario hacerlo, por simple lógica que hace que el cuidado del territorio y el medio ambiente, la biodiversidad, son la única garantía y motor de supervivencia de la humanidad.

Dios nos habla a través de los hechos que están sucediendo y nos advierte que la atmósfera tiene sed y está a punto de reventar.

Porque aquí, donde estamos, se ha triplicado la agricultura de regadío desde hace siete décadas. Y llevar el agua del mar a través del mar nos indica lo que se ha tardado en poner remedio. La tierra se recalienta y consumimos más agua. Dos grados más de temperatura de media, verano en medio del invierno.

Y esto es porque la atmósfera se bebe la poco agua que existe y si no llueve las plantas se cierran y resecan y los cultivos requieren más agua. Si a esto sumamos que las montañas, que es donde se generan las aguas han sido abandonadas por los hombres y los animales, producen más bosques que consumen agua, el desastre está garantizado.

El plástico, una vez usado, desmenuzado, triturado, se origina en tierra firme y va a parar a los ríos y al mar.Getty Images/iStockphoto

Hoy se producen unos 500 millones de toneladas de plástico al año, cantidades casi inconcebibles. El plástico, una vez usado, desmenuzado, triturado, se origina en tierra firme y va a parar a los ríos y al mar, donde las actividades pesqueras agregan a su vez más basura, que llega hasta las profundidades del lecho marino por la acción de peces y microorganismos.

Dios hizo la Tierra para que fuera nuestra morada (al ver su obra la calificó de “muy buena” y encomendó al hombre que la “cultivara y la cuidara”). Pero también vaticinó su destrucción (Apocalipsis 11:18) diciendo que causará “la ruina de los que están arruinando la Tierra”. ¿Vamos a seguir siendo indiferentes con la destrucción del planeta que estamos provocando?

Las sagradas escrituras tienen un sinfín de pasajes en los que se nos exhorta a la acción en este sentido. Por lo tanto, el cuidado de la naturaleza es una obligación ineludible para cada cristiano. Leamos:

Reciclemos, reutilicemos y acabemos con el plástico. Cuidemos de nuestro planeta, como lo manda el Señor.

Parar ya la maquinaria de usar y tirar.