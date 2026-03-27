Tener una conversación: el primer paso para el buen uso de redes sociales de su hijo

En un momento crucial que puso de relieve lo poderosas e inmersivas que pueden ser las plataformas sociales para niños y adolescentes, un jurado en California declaró esta semana a Meta y a YouTube responsables de los daños a la salud mental de los niños que utilizan sus servicios.

El veredicto del jurado en la primera demanda de este tipo, centrada en la adicción a las redes sociales, fue aplaudido por médicos y defensores, quienes dicen tener la esperanza de que eventualmente pueda conducir a cambios en toda la industria .

“Estoy entusiasmada con el resultado del litigio, en parte porque hemos visto cómo estas plataformas han operado sin regulación durante muchos años... y realmente no se tuvieron muy en cuenta los efectos en los niños”, declaró a The Associated Press Carol Vidal, psiquiatra infantil y adolescente del Centro Infantil Johns Hopkins.

Los expertos afirman que este momento ofrece una nueva oportunidad para replantearse cómo las familias abordan las redes sociales. A continuación, se ofrecen algunas recomendaciones para que los padres hablen con sus hijos sobre las redes sociales y las prácticas para protegerlos.

La regla número uno: tener conversaciones

Para muchos padres, las batallas por el tiempo frente a las pantallas, los temores a los peligros en línea y la dificultad para alejar a los niños del desplazamiento interminable por la pantalla se han convertido en parte de la experiencia de afrontar una infancia cada vez más digital.

Y si bien existen décadas de artículos, trabajos de investigación, podcasts y, sí, publicaciones en redes sociales que describen consejos, trucos y reglas en lo que respecta al tiempo que los niños pasan frente a las pantallas, los expertos dicen que lo más útil que un padre puede hacer es simplemente hablar con sus hijos.

Preguntar a los niños qué les gusta hacer en internet, qué tipo de personas influyentes siguen, cómo interactúan y qué opinan de ciertas aplicaciones puede revelar mucho sobre su experiencia en línea y ser más eficaz que establecer reglas rígidas.

Jenny Radesky, directora de la división de Pediatría del Desarrollo y del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, afirmó que la mejor manera de iniciar conversaciones es con preguntas abiertas y "dejando espacio para que los adolescentes compartan su opinión".

“Como padre o madre, escuchar a tu hijo te permite comprender su forma de pensar. Es mucho más fácil resolver un problema complicado cuando realmente entiendes su perspectiva, en lugar de intentar imponerle un nuevo límite”, dijo Radesky.

Entre las ideas para iniciar una conversación, Radesky sugirió preguntar a los niños sobre las publicaciones que ven: cosas que les parecen graciosas, entretenidas, inquietantes, interesantes o frustrantes. A partir de ahí, los padres pueden preguntar si su hijo está viendo contenido que no le gusta y cómo abordarlo, por ejemplo, reiniciando su feed, viendo solo el contenido de sus amigos o tomándose un descanso de la plataforma.

Pero cuando se trata de establecer límites en las redes sociales, no existe una solución única para todos. Radesky afirmó que formular reglas en función del bienestar y las necesidades del niño, en lugar de restricciones que puedan percibirse como un castigo, puede ayudar a los niños a comprender mejor cómo usar las redes sociales de forma saludable.

“Como padre o madre, conoces a tu hijo mejor que nadie”, dijo Radesky. “Has visto sus días de ansiedad. Has visto esos días en que pierde el control. Sabes qué es lo que realmente capta su atención y qué lo calma. Así que piensa en todas tus soluciones centrándote en quién es tu hijo”.

¿Debería establecer límites?

Los expertos afirman que configurar temporizadores, designar "zonas libres de teléfonos" o incluso tomarse un descanso de varios días de las redes sociales puede resultar muy útil.

“Ayuda a los adolescentes a ser más conscientes de lo que quieren obtener de su teléfono o de esa red social, en lugar de que se convierta en algo irracional, como decir: 'Oh, no tengo nada más que hacer, así que seguiré desplazándome por la pantalla'”, dijo Radesky.

Una vez más, comprender las necesidades específicas, los patrones de uso y los desafíos de cada niño resulta beneficioso para encontrar soluciones que funcionen para él.

¿Las redes sociales les impiden dormir? Pídales que dejen el teléfono abajo por la noche. ¿Pasan horas navegando por internet? Ponga un temporizador de 20 minutos para que les avise cuándo deben dejar el teléfono. ¿Recurren a las redes sociales por aburrimiento? Quizás podrían dedicar un día a la semana a hacer algo en familia.

La edad clave: ¿A qué edad se debería permitir a los niños unirse a las redes sociales?

La eterna pregunta es: ¿Existe una edad específica a partir de la cual se debería permitir a los niños usar las redes sociales?

Casi todas las principales plataformas de redes sociales exigen una edad mínima de 13 años, principalmente debido a la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA), que restringe la recopilación de datos de menores. Sin embargo, su cumplimiento suele ser limitado, ya que no existe una forma sencilla de verificar la edad de una persona al registrarse en aplicaciones y servicios en línea.

Además, algunos estados han tomado medidas para prohibir que los menores —en algunos casos hasta los 16 años— abran cuentas sin el permiso de sus padres.

La Academia Estadounidense de Pediatría no recomienda el uso de redes sociales para menores de 13 años; “Eso no significa que debas abrirte una cuenta a los 13 años. Muchos niños se benefician de esperar más tiempo”, dijo Radesky.

Más allá de simplemente registrarse en plataformas de redes sociales, existe una tendencia entre padres, educadores y expertos en tecnología a esperar a que los niños sean mayores antes de darles teléfonos. Algunos padres se han unido al movimiento "Espera hasta octavo grado", comprometiéndose a no darles un teléfono inteligente a sus hijos hasta que estén en octavo grado, o alrededor de los 13 o 14 años.

Dar ejemplo

En lo que respecta a los hábitos en las redes sociales, los expertos afirman que es fundamental que los padres den ejemplo.

“Lo más importante que pueden hacer los padres es dar ejemplo de buen comportamiento, porque a veces los niños responden más a lo que ven que a lo que se les dice”, dijo Vidal.

Si bien usar el teléfono puede ser necesario en ocasiones, los expertos afirman que es útil que los padres expliquen a sus hijos por qué lo están usando. En lugar de navegar sin rumbo, tal vez un padre esté revisando un correo electrónico del trabajo, buscando una receta para la cena o pagando una factura.

En definitiva, si los padres quieren que sus hijos cambien su uso de las redes sociales, deben colaborar con ellos. Vidal sugirió utilizar el plan de redes sociales familiares de la Academia Estadounidense de Pediatría , una herramienta gratuita en línea que genera recomendaciones sobre el uso de las redes sociales según las necesidades de cada persona.

“Este no es solo un problema que afecta a los adolescentes. Estos diseños están presentes en las redes sociales de todos”, dijo Radesky. “Así que intentemos generar un cambio juntos”.