NASA dice estar lista para lanzar Artemis 2 a la Luna desde el 1 de abril

La NASA anunció este jueves que está considerando lanzar desde el 1 de abril su misión Artemis 2, durante la cual los astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

La misión ha sido postergada en varias ocasiones por problemas técnicos. El cohete, la tripulación y los ingenieros de la NASA están ahora "listos", aseguró Lori Glaze, alta funcionaria de la agencia espacial estadounidense.

"Estamos en camino para un lanzamiento el 1 de abril", dijo Glaze durante una conferencia de prensa en la que advirtió que "aún queda trabajo" por hacer antes del despegue.

Artemis 2 será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde la finalización del programa estadounidense en 1972, que llevó a los primeros y únicos humanos a la superficie lunar.

Participarán tres estadounidenses y un canadiense

Durante este vuelo de prueba, la tripulación orbitará el satélite natural de la Tierra sin alunizar y probará el equipo como preparación para la siguiente misión, Artemis 3, que marcará el regreso de los estadounidenses a la superficie de la Luna, con el objetivo de establecer una presencia duradera.

Artemis 2 se desarrollará en el contexto de la competencia espacial entre Estados Unidos y China, dos potencias que aspiran a enviar humanos a la Luna y establecer una base allí en los próximos años.