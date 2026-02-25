Instagram para TV da el salto a los dispositivos Google TV

La aplicación Instagram para TV ya está disponible para los dispositivos Google TV en Estados Unidos, tras llevar la red social a la pantalla grande con Fire TV de Amazon.

Instragram para TV es una aplicación que busca incentivar el visionado de vídeos cortos en una pantalla más grande y con amigos, como una alternativa a la experiencia individual en la pantalla del móvil.

Se lanzó inicialmente en diciembre para Fire TV como parte de una prueba con los usuarios de Estados Unidos. Este martes, la compañía tecnológica ha lanzado la aplicación para Google TV.

Esta extensión sigue limitada a Estados Unidos, como ha informado el responsable de Instagram, Adam Mosseri, en Threads. "Nos emociona llevar esta experiencia a más televisores y escuchar lo que piensas mientras seguimos mejorándolo", ha dicho.

Con su lanzamiento para Fire TV, Instagram explicó que al tratarse de una experiencia grupal y familiar, los 'reels' que se muestran en la prueba tienen todos una clasificación PG-13, la misma que guía los contenidos de las cuentas para adolescentes. Asimismo, se mantienen las limitaciones y los controles parentales para los adolescentes.