Obispo Castro Marte llama a darle sentido a la Semana Santa y evitar consumos excesivos

El obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, exhortó a la población a darle el verdadero sentido religioso a la Semana Santa, evitar excesos y consumo de bebidas, desviando la esencia de la celebración de la muerte y resurrección de Jesús.

El prelado al realizar una detallada explicación de lo que representa el sacrificio del maestro Jesús en esta época del año, citó la muerte en la cruz y lo que implica la Cuaresma, como muerte al pecado, al advertir que no existe verdadera transfiguración, sin la muerte a la descomposición social.

Al enfatizar sobre tener presente la muerte al pecado, al describir la cultura de la muerte, señaló que no se puede realizar, hasta que el pueblo no tome conciencia de los daños de las bancas de apuestas, la cantidad de puntos de drogas, menores de apenas 15 años que han asesinado varias personas e invadidos de colgadores.

Durante su mensaje del Domingo de Ramos como inicio de la Semana Santa, Castro Marte enfatizó la necesidad de la armonía interna, la espiritualidad, tal y como señala el Evangelio de Mateo, cuando se refiere a subir a un monte, que es separarse, apartarse de la materialidad del ruido y darle vigencia a ese libro, a pesar de haber sido escrito 700 años después de Cristo.

Indicó las pocas oportunidades de jóvenes de los barrios, la cantidad de prostíbulos, que ahora disfrazados de colgadores promueven vicios y prostituyen hombres y mujeres, que se venden, ahogados en sus necesidades.

En ese sentido demandó de las autoridades crear centros de Internet, canchas deportivas y condiciones adecuadas, para que superen las mentes consumidas por los estereotipos que se les venden hoy en día, dispuestos a enderezar la sociedad, con controles y un verdadero Estado de Derecho.

El obispo de la diócesis de La Altagracia, en una de sus lecturas se refirió al profeta Abraham como 'El Padre de la Fe' al relacionarlo con la 'Cultura de la Pobreza' , la relación Dios, pueblo, tierra; los esfuerzos de acoger al Dios verdadero, la promesa cumplida de Jesús, en su camino a Jerusalén y de ahí el premio de confiar en el Señor.

Refirió que el proceso de la transfiguración, y lo que envuelve, nos obliga a confrontar la palabra, lo que indica la Biblia, el ver el Cristo crucificado, como el símbolo real, que nos mueva la conciencia, que nos lleve a la reflexión, que nos lleve como a Elías, a un lugar silencioso, a encontrarnos verdaderamente con Dios, que es la esencia de la Cuaresma.

La secuencia



Monseñor Jesús Castro Marte quien tiene a cargo las parroquias de; Higüey, La Romana y El Seibo ha puesto enfasis en la necesidad de dar el verdadero sentido a la Cauresma que no es tiempo para hacer turismo, sino para un avance espiritual y mayor compromiso con lo religioso.

Abogó para que los políticos exhorten al pueblo a darle el verdadero sentido a esta época y no desvirtuarla en tiempos en que se hace tan necesaria y urgente la paz, la integridad y un auténtico sentido religioso de la vida.