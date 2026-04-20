Aquí los nombres de los 21 ciclones para la temporada de huracanes 2026

El Centro Nacional de Huracanes publicó los nombres de 21ciclones tropicales que podrían impactar el Atlántico, en la temporada de huracanes que abarca desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2026.

Los nombres publicados en el portal del Centro de Huracanes son: Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, René, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

La próxima temporada, estará influenciada por el fenómeno El Niño, por lo que podría ser menos activa que años anteriores.

Se recuerda que la Universidad del Estado de Colorado pronostica una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo del promedio, con 13 ciclones con nombre, y un 32 % de probabilidad de que un huracán mayor toque tierra en Estados Unidos.

En una nota publicada por la agencia EFE, la academia destacó que de esos 13 fenómenos, seis serían huracanes y dos serían “mayores”, con una categoría de 3 o más en la escala Saffir/Simpson de un total de 5, lo que está por debajo de la media histórica de 14 ciclones, siete huracanes y tres de ellos mayores, detalla la institución, referente en meteorología en Estados Unidos.

El reporte de la CSU recuerda que el huracán más significativo de la temporada de huracanes del Atlántico 2025 fue Melissa, que tocó tierra en Jamaica como categoría 5, provocó daños por casi 9,000 millones de dólares y dejó 95 muertes en países del Caribe.

Los investigadores de la universidad proyectan que la actividad ciclónica de 2026 será equivalente al 75 % de la temporada promedio de 1991-2020, mientras que la de 2025 fue cerca del 105 % de la media.