Domingo de Ramos: Sacerdote pide evitar el alcohol y priorizar la reflexión en Semana Santa

Durante la misa de Domingo de Ramos, festividad que marca el inicio de la Semana Santa, el sacerdote Kennedy Rodríguez instó a las familias a vivir estos días en reflexión y sin el consumo de alcohol.

Asimismo, el religioso enfatizó que el propósito de conmemorar este día es por la muerte y resurrección de Jesús.

"Cero alcohol y que podamos vivir esta Semana Santa en familia, en reflexión y meditación para contemplar este misterio que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sabiendo que la meta final es resucitar con Jesús y morir al pecado, morir a las cosas que nos apartan", expresó el padre al Listín Diario minutos antes de dar inicio en la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, a la procesión.

Indicó que la disposición de abstenerse de las bebidas alcohólicas es en apoyo a lo establecido por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para mantener la seguridad y bienestar para el pueblo dominicano.

El líder religioso enfatizó que optar por estas medidas garantizaría el acercamiento a Jesús.

También hizo un llamado a meditar acerca de la violencia intrafamiliar, debido a que por encima de esto debe estar "la unidad familiar".

"El que tiene a Dios en su corazón, en su mente, no le hace daño a nadie, y saber que somos hijos de una mujer y tenemos que respetarla", sostuvo.

Entre tanto, con flores blancas y ramos, entre cánticos solemnes y oraciones, los fieles se preparaban para el inicio de la procesión que conmemora el último día de Jesús antes de su sacrificio en la cruz.

Cientos de feligreses recorren la Zona Colonial

Bajo los rayos del sol, cuando el reloj marcaba las 10:10, inició la tradicional conmemoración de la procesión de Jesús, en la que participaron cientos de feligreses católicos del templo Las Mercedes.

Con un recorrido de unos 50 minutos en la Ciudad Colonial hasta llegar nuevamente a la iglesia.

"Nosotros conmemoramos esta fiesta para entrar ya al inicio de la Semana Santa. Un día muy importante donde Jesús es coronado como el rey de los judíos, rey de todos nosotros", expresó el sacerdote Kennedy Rodríguez durante la caminata.

Al consultarlo sobre las motivaciones de las personas en participar en esta celebración, indicó que esto "es lo lindo de nosotros, que somos un pueblo muy religioso, que creemos más".

Pasadas de las 11:10 de la mañana los fieles creyentes al retornar al templo Nuestra Señora de Las Mercedes, entraban y se persignaban, haciendo la señal simbólica de la cruz en la frente, boca y pecho.