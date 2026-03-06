Marcas de trajes de baño que celebran la identidad caribeña en cada pieza

En el Caribe, el traje de baño es más que una prenda funcional, es una extensión de la cultura, el paisaje y el estilo de vida que define a la gente de nuestra región. Los diseñadores han transformado el beachwear en un lienzo de su creatividad e identidad. Así que, si ya estás pensando en tu próxima escapada a la costa, estas marcas dominicanas podrían tener el traje de baño ideal para acompañarte en cada chapuzón y atardecer frente al mar.

Ozeano Swimwear

Valeria Onepiece Muñeca print, Ozeano

Fundada en 2015 por Shaina Alonzo, Ozeano es una marca de trajes de baño y ropa de playa dominicana, donde cada prenda busca inspirar a llevar un estilo de vida consciente. Pensada para una mujer aventurera, segura y auténtica.

Ozeano crea prendas con textiles certificados, creados a partir de materiales reciclados, botellas y plantas invasoras en masas de agua locales para reducir el uso de petróleo y la contaminación de nuestros ecosistemas. Su misión es demostrar que se puede hacer moda sin dañar el planeta.

Hechos por manos locales, sus diseños se inspiran principalmente en elementos de la cultura y flora dominicana, visible en sus colecciones Ojos Indígenas y Patrones De La Isla. Cada pieza reinterpreta patrones de nuestra dominicanidad con colores vibrantes y cálidos; El arte taíno, máscaras de carnaval, tallas de madera, muñecos sin rostro y sombreros de paja hechos a mano.

Ana del Pozo

Top de bikini Sea Muse con conchas bordadas a mano, Ana Del Pozo

Con más de 10 años de experiencia en la moda, Ana Del Pozo fundadora de su marca homónima, ha ofrecido diseños playeros creativos para mujeres con un espíritu moderno, permitiéndoles sentirse seguras y cómodas en cualquier ocasión. Bajo la filosofía de la moda lenta, libre de tendencias pasajeras, Ana Del Pozo ofrece una variedad de bikinis, trajes de baño completos y ropa de playa, inspirados en la alegría característica del Caribe y República Dominicana.

Coconat Swimwear

Lola Red Bottom, Coconat Swimwear

Coconat se describe como el resultado de un sueño de su fundadora, Nathalie Ramos. En 2013 nace finalmente y evoluciona hasta ser una de las marcas top de trajes de baño a nivel nacional.

La marca ha inspirado sus colecciones en la belleza, los colores y la vida caribeña para mostrarle al resto del caribe y a sus compradores internacionales lo que nos identifica como país. El trabajo de Coconat maneja diseños en cualquier talla, busca crear piezas que se adapten de forma cómoda y resalten cada aspecto positivo de la mujer. Además, esta marca te permite combinar, colocar y quitar detalles, y jugar con los colores para hacer cada pieza aún más personal.

GR - Génesis Ruiz

Colonial city bikini, GR

Génesis Ruiz, diseñadora independiente de su marca GR, creció con las manos en la tela, inspirada por su madre también diseñadora. Su línea de traje de baños nace de una necesidad, tras frecuentar distintas playas se dio cuenta de que siempre llevaba los mismos trajes de baño, por lo que decidió empezar a diseñar para uso personal, rápidamente su idea escaló a una marca. Inspirada en la vida tropical, el mar y la naturaleza que nos rodea, Génesis Ruiz lleva sus raíces a bikinis, bodysuits y beachwear llenos de vida y color.

Carolina Socías Beachwear

Valerie Top, Carolina Socías

Mientras implementa la técnica de crochet hecha a mano a su ropa de playa y trajes de baño, Carolina Socías Beachwear nos ha mostrado otra forma de llevar un consumo más consciente en la moda. Fabrica cada diseño a partir de telas ecológicas y remanentes, garantizando la ética en un diseño dominicano.

Carolina Socías toma sus raíces dominicanas y técnicas colombianas para redefinir la cultura en diseños elegantes y sofisticados, combinando perfectamente la tradición con un espíritu contemporáneo. Sus diseños, que también cuentan con propiedades para proteger la piel del sol, incluyen detalles y cuentas bordadas a mano y delicados volantes a crochet que dan un ligero volumen elegante al look playero.

Salitre swimwear

Traje de baño de una pieza de manga larga, Salitre

Rubenny García es la CEO y fundadora de la marca de Salitre, una marca que diseña para mujeres, hombres y niños, desde ropa a accesorios de playa. Caracterizada por el color y el brillo que trae la alegría a cada pieza, Salitre utiliza los estampados y volúmenes estratégicos para llevar la vida y el glamour de la mujer dominicana a su universo. Su objetivo es que sus consumidores se sientan cómodos y seguros con sus trajes y prendas de playa de alta calidad.

Acuario Swimwear

Kristin2 One Piece, Acuario Swimwear

Acuario es una marca familiar de trajes de baño enfocada en crear piezas clásicas y elegantes, enfocadas en un diseño más discreto y con alta funcionalidad para deportes acuáticos, por su resistencia y comodidad. Su universo se basa en un mundo tropical donde el mar y la flora se transforman en sus estampados y colores básicos.

Algarena

Sets verdes, Algarena

Con su lema, “No diseñamos para una modelo, sino para tu cuerpo”, Algarena ha dejado claro su propósito, crear diseños de trajes de baño para todos los tipos de cuerpo y tallas manteniendo un ajuste perfecto en cada una. Sus diseños vanguardistas y funcionales respetan la diversidad corporal mientras aportan frescura con sus cortes asimétricos, vuelos, estampados y colores brillantes. Cada pieza está diseñada y confeccionada de manera local, rompiendo con los cánones de belleza en el caribe al resaltar cada figura.

Larimar swin

Irisaqua Shirt, Larimar Swim

El Larimar es una rara variedad de pectolita exclusiva de nuestro país, específicamente de Barahona. Esta piedra semipreciosa ha inspirado todo el universo dentro de Larimar Swin y, igual que la joyería de Larimar, ofrece una gran variedad de diseños elegantes y sofisticados.

Esta marca busca romper con el estereotipo de que es lo dominicano y caribeño a través de colores más neutros y diseños atemporales, combinando elegancia y comodidad que buscamos en un día de playa.