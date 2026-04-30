Go-Chiqui, Warriors, Halcones y Guerrero triunfan en la apertura del Béisbol Juvenil Doble A

La Liga Primera de Béisbol Juvenil Nacional Doble A que organiza la Federación Dominicana de Béisbol abrió por todo lo alto su temporada dedicada a Nelson Cruz, en donde los conjuntos de Go-Chiqui, Warriors de Santiago, Halcones del Sur y… presentaron credenciales venciendo a sus contrincantes en las instalaciones de IPL Academy.

A primera hora en el play A, el representativo de Monseñor Nouel, Go-Chiqui amarró los bates de los Titanes del Este y les venció 10-0, guiados por una excelente labor monticular de su abridor Ediel Ponce de La Rosa, quién transitó en siete completas, solo permitió cuatro sencillos, otorgó un boleto y ponchó a nueve contrarios. Mientras que el revés lo sufrió Juan Carlos Saavedra.

Los Warriors de Santiago derrotaron a los del Distrito Nacional, Dream Big 6 carreras a 4, por otro lado, los Halcones del Sur doblegaron a los Guardianes del Este 6-0.

En un partido de brinco de espantos que, mantuvo a más de uno de los asistentes pegados a sus asientos, los Guerreros de Guerra dejaron tendidos en el terreno a los Patriotas de San Cristóbal 6-5.

La inauguración.

Inició con el desfile de los abanderados del Ejército de República Dominicana (ERD), la banda de música de la Primera Brigada (ERD). y los conjuntos de Halcones del Sur, Patriotas de San Cristóbal, Go-Chiqui, Warriors de Santiago, Dream Big, Titanes del Este, Guardianes del Este y los Guerreros de Guerra.

El inicio fue encabezado por Juan Núñez Nepomuceno, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) quien tuvo las palabras centrales y expresó que esta naciente liga viene a convertirse en un circuito del cual decenas de peloteros, quienes en un principio no logren firmar para el profesionalismo, desde el mismo puedan hacerlo unos meses después.

“Lo que buscamos es mantener los sueños de estos novatos vigentes, que no mueran cuando reciban un primer rechazo en sus aspiraciones para firmar para el béisbol”, expresó Núñez.

Miguel Javier Grullón de los Guerreros de Guerra hizo el juramento deportivo de los atletas y el árbitro Richard Paulino hizo lo propio con el de los técnicos y árbitros.

Junto al titular de la Fedom, estuvieron su secretario general Erick Then, su tesorero, Arturo Brito, los viceministros de Deportes, Frankling de La Mota y Leopoldo Portes Soler, así mismo les acompañó, Nelson Cruz, Pavel Aguiló, Orlando Díaz, presidente de la Dominican Summer League, Henry González, gerente general del equipo dominicano para el Premier 12, Valentín Contreras, coordinador de la Liga Juvenil Doble A y su director técnico, Álvaro Samboy.

También se destacó la asistencia de los presidentes de los equipos, Andrie Suazo (Halcones del Sur), (Patriotas de San Cristóbal), Chiqui Mejía (Go-Chiqui, Yissette Minaya (Warriors de Santiago), Miguel Cure (GG de Dream Big), Cristhian Pimentel (Titanes del Este), Amaurys Nina (Guerreros de Guerra) y J.D. Ozuna (Guardianes del Este).

El lanzamiento de honor lo realizó Nelson Cruz, Portes Soler fungió como bateador de honor y Franklin De La Mota fue el receptor.

Las franquicias participantes estarán divididas en dos grupos de cuatro equipos y los juegos serán en jornada doble los días miércoles y viernes en sus respectivas sedes a siete entradas.