Presidenta interina de Venezuela anuncia aumento salarial de 26% a 240 dólares mensuales

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el jueves un aumento salarial de 26% para aplicar al llamado "ingreso mínimo integral", que lo eleva de 190 dólares a 240 dólares mensuales, el primer ajuste tras la caída de Nicolás Maduro.

El llamado "ingreso mínimo" consiste en un esquema de bonificaciones que no repercute en beneficios salariales, además del sueldo mínimo que equivale a unos 30 centavos de dólar.

El gobierno echa mano de bonos indexados para mejorar los ingresos de los trabajadores que cobran el salario mínimo más bajo de la región, congelado desde hace cuatro años y carcomido por una muy elevada y crónica inflación.

"El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a 240 dólares", indicó Rodríguez, sin ofrecer detalles.

"Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel", prosiguió.

El nuevo ingreso, no obstante, queda muy por debajo de los 677 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta alimentaria básica para una familia de cinco personas.

Rodríguez también anunció un aumento de las pensiones a 70 dólares mensuales.

Rodríguez, quien asumió la presidencia del país tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero, había prometido un aumento salarial "responsable".

Su anuncio generó aplausos y gritos de celebración entre los varios miles de chavistas que se congregaron en Caracas al término de una manifestación para exigir el cese de las sanciones de Estados Unidos.